Рейтинг@Mail.ru
"Прогресс МС-33" доставит космонавтам на МКС разнообразные рационы - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:37 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/kosmos-2078912231.html
"Прогресс МС-33" доставит космонавтам на МКС разнообразные рационы
"Прогресс МС-33" доставит космонавтам на МКС разнообразные рационы - РИА Новости, 06.03.2026
"Прогресс МС-33" доставит космонавтам на МКС разнообразные рационы
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-33" доставит космонавтам на Международной космической станции разнообразные рационы, среди блюд – омлет с брокколи,... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T07:37:00+03:00
2026-03-06T07:37:00+03:00
наука
байконур (город)
институт медико-биологических проблем ран
российская академия наук
роскосмос
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18350/87/183508740_0:39:640:399_1920x0_80_0_0_c86eeb92150b058db4e6a5e9c4951a2b.jpg
https://ria.ru/20260112/manturov-2067369107.html
https://ria.ru/20260213/mks-2074192373.html
https://ria.ru/20260109/nasa-2066945169.html
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18350/87/183508740_29:0:612:437_1920x0_80_0_0_eba1fe59920f59a95ba84eca3c8f2ba6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
байконур (город), институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук, роскосмос, космос - риа наука
Наука, Байконур (город), Институт медико-биологических проблем РАН, Российская академия наук, Роскосмос, Космос - РИА Наука
"Прогресс МС-33" доставит космонавтам на МКС разнообразные рационы

Грузовик "Прогресс МС-33" привезет космонавтам на МКС омлеты с брокколи

© NASAМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© NASA
МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-33" доставит космонавтам на Международной космической станции разнообразные рационы, среди блюд – омлет с брокколи, тыквенно-сырный суп-пюре, карп по-керченски и медовые коврижки, сообщил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что поврежденный в прошлом году стартовый стол для ракет "Союз" на Байконуре восстановлен, а первый пуск назначен на 22 марта. На орбиту будет запущен грузовой корабль "Прогресс МС-33".
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с двумя малыми спутниками дистанционного зондирования Земли Аист-2Т с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Мантуров рассказал, сколько ракет Россия запустила в космос в 2025 году
12 января, 13:49
"Вторые блюда: ассорти овощное, баклажаны тушеные с картофелем, говядина по-домашнему, грибы по-старорусски, гуляш-пюре с картофелем, каша гречневая, каша молочная пшеничная, каша овсяная с яблоком, каша рисовая с курагой, макароны с грибами, четыре вида омлетов, в том числе, с брокколи, с грибами, с овощами", - рассказал Агуреев.
Кроме того, среди вторых блюд, которые доставят российскому экипажу станции, поджарка из говядины с рисом и овощами, различные картофельные пюре - с грибами, с луком, со свиной вырезкой, а также салаты из зеленой фасоли и из свеклы, овощное рагу с мясом, свинина с лечо.
По словам Агуреева, в укладках с продуктами для космонавтов разместили упаковки творога с различными начинками – облепиховым, тыквенно-яблочным и черносмородиновым пюре, с орехами, а также творожную массу с кунжутом.
Помимо этого, на МКС пришлют набор супов - борщ с копченостями, рассольник с мясом, вермишелевый суп с мясом, супы из зеленой чечевицы с мясом, харчо, крестьянский и щи, а также гороховый, овощной и тыквенно-сырный супы-пюре.
МКС - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
МКС будет оставаться на орбите еще долгое время, заявил глава НАСА
13 февраля, 15:19
Также грузовик доставит множество закусок в консервных банках. В их числе - белуга, икра баклажанная и кабачковая, карбонад, лосось, заливной осетр, печеночный паштет, говяжий язык в желе, чахохбили, рубленая свинина с яйцом, баранина с овощами, карп с овощами в масле по-керченски, мясо-овощная солянка, сливочный и шоколадный сыры, дробленая брусника.
Выпечка в этот раз представлена бородинским, ржаным московским и столовым хлебами, медовыми коврижками, а также различными видами печенья.
В качестве напитков у космонавтов будут сублимированные абрикосовый, виноградный, персиково-абрикосовый, персиково-черносмородиновый, яблочно-абрикосовый, яблочно-персиковый соки, какао с молоком, клюквенный, яблочно-брусничный и яблочно-вишневый кисели, кофе с сахаром и без, а также с молоком, черный и зеленый чаи.
Агуреев уточнил, что пока не решено, каким будет набор свежих овощей и фруктов, которые традиционно приводят "Прогрессы" космонавтам.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Глава НАСА заявил об уверенности в сохранности МКС
9 января, 02:25
 
НаукаБайконур (город)Институт медико-биологических проблем РАНРоссийская академия наукРоскосмосКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала