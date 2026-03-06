"Прогресс МС-33" доставит космонавтам на МКС разнообразные рационы

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-33" доставит космонавтам на Международной космической станции разнообразные рационы, среди блюд – омлет с брокколи, тыквенно-сырный суп-пюре, карп по-керченски и медовые коврижки, сообщил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев.

Ранее " Роскосмос " сообщил, что поврежденный в прошлом году стартовый стол для ракет "Союз" на Байконуре восстановлен, а первый пуск назначен на 22 марта. На орбиту будет запущен грузовой корабль "Прогресс МС-33".

"Вторые блюда: ассорти овощное, баклажаны тушеные с картофелем, говядина по-домашнему, грибы по-старорусски, гуляш-пюре с картофелем, каша гречневая, каша молочная пшеничная, каша овсяная с яблоком, каша рисовая с курагой, макароны с грибами, четыре вида омлетов, в том числе, с брокколи, с грибами, с овощами", - рассказал Агуреев.

Кроме того, среди вторых блюд, которые доставят российскому экипажу станции, поджарка из говядины с рисом и овощами, различные картофельные пюре - с грибами, с луком, со свиной вырезкой, а также салаты из зеленой фасоли и из свеклы, овощное рагу с мясом, свинина с лечо.

По словам Агуреева, в укладках с продуктами для космонавтов разместили упаковки творога с различными начинками – облепиховым, тыквенно-яблочным и черносмородиновым пюре, с орехами, а также творожную массу с кунжутом.

Помимо этого, на МКС пришлют набор супов - борщ с копченостями, рассольник с мясом, вермишелевый суп с мясом, супы из зеленой чечевицы с мясом, харчо, крестьянский и щи, а также гороховый, овощной и тыквенно-сырный супы-пюре.

Также грузовик доставит множество закусок в консервных банках. В их числе - белуга, икра баклажанная и кабачковая, карбонад, лосось, заливной осетр, печеночный паштет, говяжий язык в желе, чахохбили, рубленая свинина с яйцом, баранина с овощами, карп с овощами в масле по-керченски, мясо-овощная солянка, сливочный и шоколадный сыры, дробленая брусника.

Выпечка в этот раз представлена бородинским, ржаным московским и столовым хлебами, медовыми коврижками, а также различными видами печенья.

В качестве напитков у космонавтов будут сублимированные абрикосовый, виноградный, персиково-абрикосовый, персиково-черносмородиновый, яблочно-абрикосовый, яблочно-персиковый соки, какао с молоком, клюквенный, яблочно-брусничный и яблочно-вишневый кисели, кофе с сахаром и без, а также с молоком, черный и зеленый чаи.