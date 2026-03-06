Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные регионы для командировок зимой - РИА Новости, 06.03.2026
13:26 06.03.2026
Названы самые популярные регионы для командировок зимой
Москва, Санкт-Петербург и Татарстан стали самыми популярными направлениями для командировок минувшей зимой, рассказали РИА Новости в сервисе организации...
Названы самые популярные регионы для командировок зимой

Москва, Петербург и Татарстан стали самыми популярными местами для командировок

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве
Прохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Прохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Татарстан стали самыми популярными направлениями для командировок минувшей зимой, рассказали РИА Новости в сервисе организации командировок "OneTwoTrip для бизнеса".
"Самым популярным направлением для зимних бизнес-поездок, как и год назад, стала Москва: в столицу было совершено 26% командировок. На втором месте оказался Санкт-Петербург с долей 9%, а замыкает тройку лидеров Республика Татарстан с долей 6,1%", - говорится в сообщении.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Определены территории для туризма в Бердянске, Приморске и Кирилловке
27 февраля, 18:21
По оценке экспертов, в топ российских регионов, куда этой зимой чаще всего ездили командированные сотрудники, также вошли Краснодарский край, Свердловская, Нижегородская, Московская, Новосибирская и Воронежская области, а также Республика Коми.
Значительно чаще прошедшей зимой по работе стали ездить в Воронежскую область - популярность направления выросла в 4,7 раза, в Ханты-Мансийский автономный округ - в 2,5 раза, а также Московскую область - в 2,2 раза. А в списке регионов, в которые сотрудники российских компаний стали ездить в командировки значительно реже, оказались Волгоградская, Челябинская, Иркутская области и Пермский край.
"Самые продолжительные командировки этой зимой совершали в Курганскую область: в среднем сотрудники проводят там 23 дня. Срок бизнес-поездки в Липецкую область составляет 14 дней, а в Ленинградскую и Сахалинскую области и Забайкальский край - 10 дней", - заключили в сервисе.
Пляж - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Спрос на поездки в праздничные даты вырос более чем вдвое
21 февраля, 10:39
 
ТуризмМоскваСанкт-ПетербургВоронежская областьНовости - Туризм
 
 
