Названы самые популярные регионы для командировок зимой
Названы самые популярные регионы для командировок зимой - РИА Новости, 06.03.2026
Названы самые популярные регионы для командировок зимой
Москва, Санкт-Петербург и Татарстан стали самыми популярными направлениями для командировок минувшей зимой
Названы самые популярные регионы для командировок зимой
Москва, Петербург и Татарстан стали самыми популярными местами для командировок
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Татарстан стали самыми популярными направлениями для командировок минувшей зимой, рассказали РИА Новости в сервисе организации командировок "OneTwoTrip для бизнеса".
"Самым популярным направлением для зимних бизнес-поездок, как и год назад, стала Москва
: в столицу было совершено 26% командировок. На втором месте оказался Санкт-Петербург
с долей 9%, а замыкает тройку лидеров Республика Татарстан
с долей 6,1%", - говорится в сообщении.
По оценке экспертов, в топ российских регионов, куда этой зимой чаще всего ездили командированные сотрудники, также вошли Краснодарский край, Свердловская, Нижегородская, Московская, Новосибирская и Воронежская области, а также Республика Коми.
Значительно чаще прошедшей зимой по работе стали ездить в Воронежскую область - популярность направления выросла в 4,7 раза, в Ханты-Мансийский автономный округ - в 2,5 раза, а также Московскую область - в 2,2 раза. А в списке регионов, в которые сотрудники российских компаний стали ездить в командировки значительно реже, оказались Волгоградская, Челябинская, Иркутская области и Пермский край
.
"Самые продолжительные командировки этой зимой совершали в Курганскую область: в среднем сотрудники проводят там 23 дня. Срок бизнес-поездки в Липецкую область составляет 14 дней, а в Ленинградскую и Сахалинскую области и Забайкальский край - 10 дней", - заключили в сервисе.