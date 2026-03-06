Названы самые популярные регионы для командировок зимой

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Татарстан стали самыми популярными направлениями для командировок минувшей зимой, рассказали РИА Новости в сервисе организации командировок "OneTwoTrip для бизнеса".

"Самым популярным направлением для зимних бизнес-поездок, как и год назад, стала Москва : в столицу было совершено 26% командировок. На втором месте оказался Санкт-Петербург с долей 9%, а замыкает тройку лидеров Республика Татарстан с долей 6,1%", - говорится в сообщении.

По оценке экспертов, в топ российских регионов, куда этой зимой чаще всего ездили командированные сотрудники, также вошли Краснодарский край, Свердловская, Нижегородская, Московская, Новосибирская и Воронежская области, а также Республика Коми.

Значительно чаще прошедшей зимой по работе стали ездить в Воронежскую область - популярность направления выросла в 4,7 раза, в Ханты-Мансийский автономный округ - в 2,5 раза, а также Московскую область - в 2,2 раза. А в списке регионов, в которые сотрудники российских компаний стали ездить в командировки значительно реже, оказались Волгоградская, Челябинская, Иркутская области и Пермский край