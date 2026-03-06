Параатлет Кочнев первым проплыл 900 метров в ледяных водах Антарктиды

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мар - РИА Новости. Российский параатлет Виталий Кочнев первым в мире проплыл 900 метров в ледяных водах Антарктиды, сообщил РИА Новости сам спортсмен.

Кочнев служил в армии в спецназе, но получил травму - перелом позвоночника - и первую группу инвалидности. После долгих лет восстановления он продолжил заниматься плаванием, и вот уже более 20 лет он - участник различных соревнований и чемпионатов России и мира. Спортсмен плавает в открытой и ледяной воде, перемещаясь только с помощью рук.

"Плыл, почти терял сознание, силой воли его возвращал и опять плыл. Пока почти не смог дышать. После этого меня вытащили на лодку сопровождения и доставили на корабль, восстановление заняло около часа", - рассказал Кочнев.

"Все иностранцы увидели, на что способен русский солдат, даже с инвалидностью. Я стал первым в мире параатлетом, проплывшим в Антарктиде", - добавил он.

Днём ранее он проплыл дистанцию в 250 метров.