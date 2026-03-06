Рейтинг@Mail.ru
Обвалилась крыша катка ЦСКА в Москве, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
21:43 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/katok-2079135262.html
Обвалилась крыша катка ЦСКА в Москве, сообщил источник
Обвалилась крыша катка ЦСКА в Москве, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Обвалилась крыша катка ЦСКА в Москве, сообщил источник
Крыша московского катка ЦСКА на Ленинградском проспекте, где проводят тренировки фигуристы, обвалилась, жертв чудом удалось избежать, сообщили РИА Новости... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T21:43:00+03:00
2026-03-06T21:43:00+03:00
фигурное катание
спорт
елена буянова
аделина сотникова
максим ковтун
елена радионова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079133663_0:41:571:362_1920x0_80_0_0_ac7514b808d68f7688a6302f2aec3faa.jpg
https://ria.ru/20260117/gosduma-2068527021.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079133663_0:0:571:429_1920x0_80_0_0_45268f98ef7da1293c71443d850c262a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, елена буянова, аделина сотникова, максим ковтун, елена радионова
Фигурное катание, Спорт, Елена Буянова, Аделина Сотникова, Максим Ковтун, Елена Радионова
Обвалилась крыша катка ЦСКА в Москве, сообщил источник

РИА Новости: обвалилась крыша катка ЦСКА в Москве на Ленинградском проспекте

© РИА НовостиОбвалилась крыша катка ЦСКА в Москве
Обвалилась крыша катка ЦСКА в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости, Влад Жуков. Крыша московского катка ЦСКА на Ленинградском проспекте, где проводят тренировки фигуристы, обвалилась, жертв чудом удалось избежать, сообщили РИА Новости несколько источников, близких к ситуации.
Отмечается, что инцидент произошел 20 февраля. Крыша катка рухнула в полночь.
«
"Обошлось без жертв только потому, что все случилось ночью, - сообщил собеседник агентства. - В это время на катке никого не было".
На катке ЦСКА тренировались многие фигуристы, среди которых первая в истории России и СССР олимпийская чемпионка в личном турнире женского одиночного катания Аделина Сотникова, четырехкратный чемпион России Максим Ковтун, двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова и другие. В настоящее время на нем занимаются фигуристы тренерских групп Елены Буяновой, Екатерины Моисеевой и других.
Люди на катке - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Госдуме предложили усилить контроль на катках
17 января, 18:08
 
Фигурное катаниеСпортЕлена БуяноваАделина СотниковаМаксим КовтунЕлена Радионова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Авангард
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Лион
    Ланс
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала