https://ria.ru/20260306/katok-2079135262.html
Обвалилась крыша катка ЦСКА в Москве, сообщил источник
Обвалилась крыша катка ЦСКА в Москве, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Обвалилась крыша катка ЦСКА в Москве, сообщил источник
Крыша московского катка ЦСКА на Ленинградском проспекте, где проводят тренировки фигуристы, обвалилась, жертв чудом удалось избежать, сообщили РИА Новости... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T21:43:00+03:00
2026-03-06T21:43:00+03:00
2026-03-06T21:43:00+03:00
фигурное катание
спорт
елена буянова
аделина сотникова
максим ковтун
елена радионова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079133663_0:41:571:362_1920x0_80_0_0_ac7514b808d68f7688a6302f2aec3faa.jpg
https://ria.ru/20260117/gosduma-2068527021.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079133663_0:0:571:429_1920x0_80_0_0_45268f98ef7da1293c71443d850c262a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, елена буянова, аделина сотникова, максим ковтун, елена радионова
Фигурное катание, Спорт, Елена Буянова, Аделина Сотникова, Максим Ковтун, Елена Радионова
Обвалилась крыша катка ЦСКА в Москве, сообщил источник
РИА Новости: обвалилась крыша катка ЦСКА в Москве на Ленинградском проспекте