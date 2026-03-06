FT узнала, когда Катар сможет вернуться к норме поставок СПГ

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Катару даже в случае немедленного завершения конфликта потребуется от нескольких недель "до месяцев" для возвращения к нормальному циклу поставок СПГ, пишет газета Financial Times со ссылкой на катарского министра энергетики Саада аль-Кааби.
"Саад аль-Кааби заявил Financial Times, что даже если война закончится немедленно, Катару потребуется "от недель до месяцев", чтобы вернуться к нормальному циклу поставок", - говорится в сообщении издания.
Министр связал это с атакой беспилотника по крупнейшему в мире заводу по производству сжиженного природного газа в промышленном городе Рас-Лаффан.
Государственная нефтегазовая компания Катара QatarEnergy в понедельник заявила о прекращении производства СПГ на всех принадлежащих ей объектах в связи с атаками беспилотников на ее предприятия в городах Рас-Лаффан и Месаид. А министерство обороны Саудовской Аравии сообщало о падении обломков беспилотников на нефтеперерабатывающий завод саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в районе Рас-Таннура на востоке королевства.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, передал накануне портал Maritime News. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Из-за опасений перекрытия пролива цена Brent в понедельник уже подскакивала выше 80 долларов за баррель.
Кроме того, командующий Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари накануне пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.