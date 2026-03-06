Рейтинг@Mail.ru
FT узнала, когда Катар сможет вернуться к норме поставок СПГ - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 06.03.2026 (обновлено: 13:21 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/katar-2078985106.html
FT узнала, когда Катар сможет вернуться к норме поставок СПГ
FT узнала, когда Катар сможет вернуться к норме поставок СПГ - РИА Новости, 06.03.2026
FT узнала, когда Катар сможет вернуться к норме поставок СПГ
Катару даже в случае немедленного завершения конфликта потребуется от нескольких недель "до месяцев" для возвращения к нормальному циклу поставок СПГ, пишет... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T13:13:00+03:00
2026-03-06T13:21:00+03:00
экономика
катар
в мире
ормузский пролив
саудовская аравия
saudi aramco
корпус стражей исламской революции
brent
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/05/1592055731_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a7cba951d5f7ee9f57e64e164aaa70b5.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2078860217.html
https://ria.ru/20260306/neft-2078984357.html
катар
ормузский пролив
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/05/1592055731_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3267efe49a819c397b49608fbb35369d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, катар, в мире, ормузский пролив, саудовская аравия, saudi aramco, корпус стражей исламской революции, brent, военная операция сша и израиля против ирана
Экономика, Катар, В мире, Ормузский пролив, Саудовская Аравия, Saudi Aramco, Корпус стражей исламской революции, Brent, Военная операция США и Израиля против Ирана
FT узнала, когда Катар сможет вернуться к норме поставок СПГ

FT: Катару потребуется до нескольких месяцев для возвращения нормы поставок СПГ

© РИА Новости / Абдулкадер Хадж | Перейти в медиабанкФлаг Катара
Флаг Катара - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
Перейти в медиабанк
Флаг Катара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Катару даже в случае немедленного завершения конфликта потребуется от нескольких недель "до месяцев" для возвращения к нормальному циклу поставок СПГ, пишет газета Financial Times со ссылкой на катарского министра энергетики Саада аль-Кааби.
"Саад аль-Кааби заявил Financial Times, что даже если война закончится немедленно, Катару потребуется "от недель до месяцев", чтобы вернуться к нормальному циклу поставок", - говорится в сообщении издания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Почему война против Ирана гораздо опаснее для России, чем это кажется
Вчера, 08:00
Министр связал это с атакой беспилотника по крупнейшему в мире заводу по производству сжиженного природного газа в промышленном городе Рас-Лаффан.
Государственная нефтегазовая компания Катара QatarEnergy в понедельник заявила о прекращении производства СПГ на всех принадлежащих ей объектах в связи с атаками беспилотников на ее предприятия в городах Рас-Лаффан и Месаид. А министерство обороны Саудовской Аравии сообщало о падении обломков беспилотников на нефтеперерабатывающий завод саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в районе Рас-Таннура на востоке королевства.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, передал накануне портал Maritime News. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Из-за опасений перекрытия пролива цена Brent в понедельник уже подскакивала выше 80 долларов за баррель.
Кроме того, командующий Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари накануне пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Катар ожидает рост цен на нефть до 150 долларов за баррель, пишет FT
Вчера, 13:09
 
ЭкономикаКатарВ миреОрмузский проливСаудовская АравияSaudi AramcoКорпус стражей исламской революцииBrentВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала