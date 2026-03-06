РФС находится в контакте с правоохранительными органами по делу "Химок"

«

"По этому делу, связанному с матчем "Алания"- "Химки", Российский футбольный союз также находится в тесном рабочем контакте с правоохранительными органами. Мы последовательно взаимодействуем с коллегами из МВД и ФСБ, обмениваемся информацией и материалами, которые могут быть им полезны в расследовании этих эпизодов. Расследованием и оперативным сопровождением занимаются настоящие профессионалы, и поэтому верю, что все виновные будут выявлены и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством России. Со своей стороны в рамках полномочий РФС мы продолжим оказывать содействие и по итогам работы следствия рассмотрим поступившие материалы в наших юрисдикционных органах", - сказал Каманцев.