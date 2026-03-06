РФС находится в контакте с правоохранительными органами по делу "Химок"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский футбольный союз (РФС) находится в тесном контакте с правоохранительными органами по делу, связанному с матчем "Химки" - "Алания", сообщил РИА Новости председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.
Ранее МВД сообщило, что руководство "Химок" передало 2 миллиона рублей судье за нужный результат матча с "Аланией" в 2023 году, были задержаны арбитр и посредник в передаче денежного вознаграждения.
"По этому делу, связанному с матчем "Алания"- "Химки", Российский футбольный союз также находится в тесном рабочем контакте с правоохранительными органами. Мы последовательно взаимодействуем с коллегами из МВД и ФСБ, обмениваемся информацией и материалами, которые могут быть им полезны в расследовании этих эпизодов. Расследованием и оперативным сопровождением занимаются настоящие профессионалы, и поэтому верю, что все виновные будут выявлены и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством России. Со своей стороны в рамках полномочий РФС мы продолжим оказывать содействие и по итогам работы следствия рассмотрим поступившие материалы в наших юрисдикционных органах", - сказал Каманцев.