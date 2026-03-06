https://ria.ru/20260306/iran-2079137823.html
В Баку задержали восемь граждан Азербайджана за работу в интересах КСИР
В Баку задержали восемь граждан Азербайджана за работу в интересах КСИР
В Баку задержали восемь граждан Азербайджана за работу в интересах КСИР
Восемь граждан Азербайджана задержаны в Баку за работу в интересах КСИР, сообщает пресс-служба азербайджанской Службы госбезопасности (СГБ).
БАКУ, 6 мар - РИА Новости. Восемь граждан Азербайджана задержаны в Баку за работу в интересах КСИР, сообщает пресс-служба азербайджанской Службы госбезопасности (СГБ).
"В результате комплексных контрразведывательных мероприятий СГБ Азербайджана
предотвращены террористические провокации, которые планировались к осуществлению в Азербайджане органом спецслужб Исламской Республики Иран - КСИР. Задержанные в рамках дела граждане Азербайджана Тархан Гулиев, Ниджат Агаев, Асад Абдуллаев, Рашад Рустамов, Хадиджа Агаева, Эльвин Ахмедов, Нармина Шабанова и Наиб Исмиев признали, что выполняли задания людей, связанных с КСИР. Они получали взрывные устройства и выполняли поручения, связанные с подготовкой покушений", - говорится в сообщении.
Следствие утверждает, что организацией этих действий якобы занимался офицер разведывательного подразделения КСИР - полковник Али Ашгар Бордбар Шерами.
"В международный розыск объявлены граждане Ирана
Ясер Рахим Занки, Бейнам Рустамзаде Сахибали, Хафиз Тавассоли и Шейхзаде Саджад Мохаммад Сати Софи Эвад. Их подозревают в сборе разведданных и подготовке террористических действий для дестабилизации ситуации в Азербайджане. Суд уже вынес приговор четырем фигурантам дела. Тархан Гулиев, Ниджат Агаев, Асад Абдуллаев и Рашад Рустамов получили по шесть лет и шесть месяцев лишения свободы", - отмечается в сообщении.
По данным азербайджанского СГБ, Нармина Шабанова и Наиб Исмиев обвиняются в подготовке покушения на жизнь государственного или общественного деятеля.
"Эльвину Ахмедову вменяют незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами. Суд избрал для них меру пресечения в виде ареста", - отметили в службе.