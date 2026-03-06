Гибель Хаменеи сплотила население Ирана, считают в Совфеде

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи не разобщила население страны, а сплотила его, считает первый зампредседателя международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров.
"Иран еще раз доказывает, что он — страна-воин. И гибель его лидеров не разобщила Иран, а наоборот только больше сплотила его население. Сейчас иранцы консолидируются вокруг КСИР, где собраны военные-профессионалы, готовые идти на смерть ради своего народа и своей страны", - сказал Джабаров "Парламентской газете".
Сенатор отметил, что если США захотят продолжить операцию против Ирана, то они могут застрять там надолго.
"На мой взгляд, Трамп, решившись на военную агрессию против Ирана, поддался на увещевания Тель-Авива, у которого остаются связи с довольно влиятельным произраильским лобби внутри Америки. Чем дольше длится война с Ираном, тем хуже шансы Трампа выйти из этого конфликта победителем", - констатировал политик.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.