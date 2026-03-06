https://ria.ru/20260306/iran-2079100484.html
КСИР сообщил подробности об американской атаке на школу в Иране
КСИР сообщил подробности об американской атаке на школу в Иране
КСИР Ирана нанес удар возмездия по американской базе, с которой атаковали школу на юге страны, передает агентство Fars. РИА Новости, 06.03.2026
КСИР сообщил подробности об американской атаке на школу в Иране
КСИР: атаку на школу в Иране США провели с авиабазы Аль-Дафра в ОАЭ