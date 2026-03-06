Рейтинг@Mail.ru
КСИР сообщил подробности об американской атаке на школу в Иране - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 06.03.2026 (обновлено: 19:11 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/iran-2079100484.html
КСИР сообщил подробности об американской атаке на школу в Иране
КСИР сообщил подробности об американской атаке на школу в Иране - РИА Новости, 06.03.2026
КСИР сообщил подробности об американской атаке на школу в Иране
КСИР Ирана нанес удар возмездия по американской базе, с которой атаковали школу на юге страны, передает агентство Fars. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T18:42:00+03:00
2026-03-06T19:11:00+03:00
в мире
иран
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
вооруженные силы сша
корпус стражей исламской революции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079086550_0:25:1024:601_1920x0_80_0_0_074f38798e2f3887a321578582a3e4f5.jpg
https://ria.ru/20260306/tramp-2079077611.html
https://ria.ru/20260306/iran-2078860217.html
иран
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079086550_29:0:940:683_1920x0_80_0_0_45dbeefa90ca34287eeada93b6f2db7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана, вооруженные силы сша, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана, Вооруженные силы США, Корпус стражей исламской революции
КСИР сообщил подробности об американской атаке на школу в Иране

КСИР: атаку на школу в Иране США провели с авиабазы Аль-Дафра в ОАЭ

© AP Photo / Mehr News Agency/Abbas ZakeriРазбор завалов на месте удара по школе в Минабе
Разбор завалов на месте удара по школе в Минабе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Mehr News Agency/Abbas Zakeri
Разбор завалов на месте удара по школе в Минабе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 6 мар — РИА Новости. КСИР Ирана нанес удар возмездия по американской базе, с которой атаковали школу на юге страны, передает агентство Fars.
"Мишенью стала авиабаза американских террористов Аль-Дафра в ОАЭ. Преступное нападение на школу "Шаджаре Тайебе", которое привело к гибели 165 учениц, осуществлялось с этой базы", — говорится в опубликованном заявлении военного крыла.
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Тысячи жизней": план Трампа против Ирана вызвал переполох на Западе
Вчера, 17:14
Как ранее в пятницу сообщил телеканал NBC, Белый дом непублично признал перед конгрессом, что удары в районе школы наносили американские военные. До этого газета The New York Times провела собственный анализ спутниковых снимков, согласно которому ВВС США могли целиться в базу ВМС КСИР неподалеку.
Учебное заведение для девочек попало под удар 28 февраля — в день начала масштабной кампании Штатов и Израиля против Ирана. По последним данным, погиб 171 человек, большая часть из которых — дети.
Представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что западные СМИ по большей части проигнорировали информацию о массовой гибели детей. Отсутствие реакции на этот инцидент она назвала чудовищным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Почему война против Ирана гораздо опаснее для России, чем это кажется
Вчера, 08:00
 
В миреИранОАЭВоенная операция США и Израиля против ИранаВооруженные силы СШАКорпус стражей исламской революции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала