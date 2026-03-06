Рейтинг@Mail.ru
Иран нанес удары по американским базам в Кувейте и ОАЭ - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 06.03.2026 (обновлено: 19:49 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/iran-2079096198.html
Иран нанес удары по американским базам в Кувейте и ОАЭ
Иран нанес удары по американским базам в Кувейте и ОАЭ - РИА Новости, 06.03.2026
Иран нанес удары по американским базам в Кувейте и ОАЭ
Иранские военные нанесли удары по двум авиабазам США - в ОАЭ и Кувейте, на одной из них уничтожены ангары, на другой повреждены взлетно-посадочные полосы,... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T18:19:00+03:00
2026-03-06T19:49:00+03:00
в мире
кувейт
оаэ
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
корпус стражей исламской революции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078673990_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_d03c78fab8c4a4babce90c617eda823b.jpg
https://ria.ru/20260306/shkola-2079078952.html
кувейт
оаэ
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078673990_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_7544ae5fc9861b6ccdd262108e137950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кувейт, оаэ, иран, военная операция сша и израиля против ирана, сша, корпус стражей исламской революции
В мире, Кувейт, ОАЭ, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Корпус стражей исламской революции
Иран нанес удары по американским базам в Кувейте и ОАЭ

КСИР: Иран нанес удары по базам США Али ас-Салям в Кувейте и Аль-Дафра в ОАЭ

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 6 мар - РИА Новости. Иранские военные нанесли удары по двум авиабазам США - в ОАЭ и Кувейте, на одной из них уничтожены ангары, на другой повреждены взлетно-посадочные полосы, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана.
Таким образом КСИР прокомментировал цели 22-го этапа операции "Правдивое обещание 4", которую проводит против Израиля и США. Целью этой волны ударов в Иране называли месть за гибель людей при ударе по школе на юге Ирана.
"Мишенью стала авиабаза "Аль-Дафра" (в ОАЭ) американских террористов в регионе. В ходе операции, помимо уничтожения передового радара раннего предупреждения этой базы, были уничтожены и до сих пор горят ангары для стоянки и ремонта беспилотников MQ9 и самолетов-разведчиков U2", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Fars.
КСИР также сообщил о нанесении ударов по базе "Али Ас-Салям" в Кувейте, заявив об уничтожении РЛС, топливных хранилищ, а также двух взлетно-посадочных полос авиабазы.
Иранские военные также сообщили, что в течение ночи и дня провели две волны комбинированных атак по радиолокационным станциям и объектам управления воздушным движением, "полностью уничтожив" объекты снабжения топливом американской авиабазы "Аль-Удейд" в Катаре.
Похороны школьниц в Минабе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
NBC: Белый дом сообщил конгрессу об ударах вблизи атакованной школы в Иране
Вчера, 17:22
 
В миреКувейтОАЭИранВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАКорпус стражей исламской революции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала