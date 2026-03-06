Иран нанес удары по американским базам в Кувейте и ОАЭ

ТЕГЕРАН, 6 мар - РИА Новости. Иранские военные нанесли удары по двум авиабазам США - в ОАЭ и Кувейте, на одной из них уничтожены ангары, на другой повреждены взлетно-посадочные полосы, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана.
"Мишенью стала авиабаза "Аль-Дафра" (в ОАЭ) американских террористов в регионе. В ходе операции, помимо уничтожения передового радара раннего предупреждения этой базы, были уничтожены и до сих пор горят ангары для стоянки и ремонта беспилотников MQ9 и самолетов-разведчиков U2", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Fars.
КСИР также сообщил о нанесении ударов по базе "Али Ас-Салям" в Кувейте, заявив об уничтожении РЛС, топливных хранилищ, а также двух взлетно-посадочных полос авиабазы.
Иранские военные также сообщили, что в течение ночи и дня провели две волны комбинированных атак по радиолокационным станциям и объектам управления воздушным движением, "полностью уничтожив" объекты снабжения топливом американской авиабазы "Аль-Удейд" в Катаре.