Иран нанес удары по американским базам в Кувейте и ОАЭ

ТЕГЕРАН, 6 мар - РИА Новости. Иранские военные нанесли удары по двум авиабазам США - в ОАЭ и Кувейте, на одной из них уничтожены ангары, на другой повреждены взлетно-посадочные полосы, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана.