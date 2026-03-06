КСИР сообщил об уничтожении радаров системы ПРО США THAAD в ОАЭ и Иордании

«

"Радары американской THAAD, расположенные в ОАЭ и Иордании, а также американская FPS132, расположенная в Катаре, были уничтожены ракетными и беспилотными подразделениями КСИР", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.