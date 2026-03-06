https://ria.ru/20260306/iran-2079025749.html
КСИР сообщил об уничтожении радаров системы ПРО США THAAD в ОАЭ и Иордании
КСИР сообщил об уничтожении радаров системы ПРО США THAAD в ОАЭ и Иордании - РИА Новости, 06.03.2026
КСИР сообщил об уничтожении радаров системы ПРО США THAAD в ОАЭ и Иордании
Военные Ирана уничтожили радары американской системы ПРО THAAD в ОАЭ и Иордании, а также американскую РЛС FPS-132 в Катаре, сообщил Корпус стражей исламской... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T14:44:00+03:00
2026-03-06T14:44:00+03:00
2026-03-06T14:54:00+03:00
в мире
сша
оаэ
иордания
военная операция сша и израиля против ирана
иран
корпус стражей исламской революции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078673990_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_d03c78fab8c4a4babce90c617eda823b.jpg
https://ria.ru/20260304/ksir-chto-eto-takoe-istoriya-sozdaniya-2077970974.html
сша
оаэ
иордания
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078673990_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_7544ae5fc9861b6ccdd262108e137950.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, оаэ, иордания, военная операция сша и израиля против ирана, иран, корпус стражей исламской революции
В мире, США, ОАЭ, Иордания, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, Корпус стражей исламской революции
КСИР сообщил об уничтожении радаров системы ПРО США THAAD в ОАЭ и Иордании
КСИР: в ОАЭ и Иордании уничтожена система ПРО США THAAD и РЛС FPS-132 в Катаре