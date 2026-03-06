Рейтинг@Mail.ru
"Как в нацистской Германии". Удар США вызвал ярость в Иране - РИА Новости, 06.03.2026
13:06 06.03.2026 (обновлено: 13:43 06.03.2026)
"Как в нацистской Германии". Удар США вызвал ярость в Иране
в мире, иран, сша, шри-ланка, пит хегсет, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Шри-Ланка, Пит Хегсет, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Как в нацистской Германии". Удар США вызвал ярость в Иране

Замглавы МИД Ирана Хатибзаде: США ведут себя как нацистская Германия

© Фото : Twitter/@SKhatibzadeh Саид Хатибзаде
 Саид Хатибзаде - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : Twitter/@SKhatibzadeh
Саид Хатибзаде. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде сравнил атаку США на иранский корабль IRIS Den у берегов Шри-Ланки с практикой нацистской Германии, сообщает агентство Tasnim.
"Подобное происходило только в нацистскую эпоху, когда нападали на невооруженные суда вдали от зоны конфликта. <…> Американцы фактически следуют той же процедуре, которая наблюдалась во времена нацистской Германии. Это очень прискорбно", — заявил он.
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Россия продолжит диалог с руководством Ирана, заявил Песков
Вчера, 12:22
Хатибзаде отметил, что судно принимало участие в международных учениях по приглашению Индии, и его присутствие носило чисто церемониальный характер.
Также замглавы МИД добавил, что действия Вашингтона не останутся без ответа.
Возвращавшийся в Иран после участия в военных учениях в индийском Вишакхапатнаме иранский фрегат IRIS Dena, на борту которого находились около 180 членов экипажа, затонул накануне примерно в 40 километрах к югу от Шри-Ланки после подачи сигнала бедствия на рассвете. Позже министр войны США Пит Хегсет заявил журналистам, что американская подлодка потопила иранский военный корабль в международных водах Индийского океана. По его словам, это первый случай потопления торпедой со времен Второй мировой войны.
Взрыв в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Болезненный удар". Произошедшее с США из-за Ирана поразило Запад
Вчера, 11:39
 
