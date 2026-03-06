Рейтинг@Mail.ru
Удары Ирана по ЦОДам Amazon могут заставить инвесторов задуматься, пишет FT
12:08 06.03.2026
Удары Ирана по ЦОДам Amazon могут заставить инвесторов задуматься, пишет FT
Удары Ирана по ЦОДам Amazon могут заставить инвесторов задуматься, пишет FT

FT: удары Ирана по ЦОДам Amazon показывают уязвимость облачной инфраструктуры

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Удары беспилотниками Ирана по центрам обработки данных (ЦОДам) американской компании Amazon Web Services (AWS) на Ближнем Востоке может заставить задуматься местные власти, продолжать ли инвестировать в это направление, поскольку подчеркивают уязвимость инфраструктуры облачной технологии, пишет газета Financial Times.
В среду иранское агентство Fars передало, что крупнейший на Ближнем Востоке американский центр обработки данных, принадлежащий Amazon, в Бахрейне подвергся атаке беспилотников иранского Корпуса стражей исламской революции, а до того - такой же центр в ОАЭ. Ещё ранее телеканал NBC со ссылкой на компанию сообщил, что один из центров облачной платформы Amazon в Эмиратах выведен из строя после удара.
"Эти удары могут коренным образом изменить расчет рисков для частных инвесторов, страховщиков и самих технологических компаний при инвестировании в регион. Персидский залив представлял себя как безопасную альтернативу другим рынкам. Теперь этот аргумент стало сложнее обосновать", - приводит газета слова старшего научного сотрудника Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR) Джессики Брандт (Jessica Brandt).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
