Удары Ирана по ЦОДам Amazon могут заставить инвесторов задуматься, пишет FT

Сама компания AWS отмечала, что работает над восстановлением, но также указала на сохраняющуюся непредсказуемость обстановки на Ближнем Востоке и рекомендовала клиентам перенести рабочую нагрузку в другие регионы. FT отмечает в статье, что для крупных корпоративных клиентов такой перенос может быть сложным и дорогостоящим.