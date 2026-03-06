Рейтинг@Mail.ru
12:01 06.03.2026 (обновлено: 12:08 06.03.2026)
Иран заявил о планах применить ракеты новых поколений против США и Израиля
в мире
иран
сша
израиль
корпус стражей исламской революции
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, израиль, корпус стражей исламской революции, военная операция сша и израиля против ирана
Иран заявил о планах применить ракеты новых поколений против США и Израиля

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 мар - РИА Новости. Иран планирует применить более передовые ракеты в операции против США и Израиля, до этого использовал старые образцы, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник в Корпусе стражей исламской революции Ирана.
"Новое поколение ракет уже в пути. Ожидается, что в предстоящие дни в повестку войдет новый подход к атакам - с использованием более передовых и мало использовавшихся ракет повышенной дальности", - говорится в сообщении агентства.
По его данным, к настоящему моменту Иран в основном применил ракеты 2012-2014 годов производства. Он также отметил, что производство различного рода ракетных комплексов продолжается на постоянной основе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Их ослепили". Неожиданный шаг Ирана против США ужаснул Запад
5 марта, 22:41
 
Заголовок открываемого материала