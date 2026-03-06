https://ria.ru/20260306/ipc-2078994961.html
В IPC объяснили, почему паралимпийцы из России не получили смартфоны
В IPC объяснили, почему паралимпийцы из России не получили смартфоны - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
В IPC объяснили, почему паралимпийцы из России не получили смартфоны
Спортсмены сборной России не получили смартфоны Samsung перед Паралимпиадой в Италии из-за соблюдения действующего законодательства о санкциях, сообщил РИА... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T13:54:00+03:00
2026-03-06T13:54:00+03:00
2026-03-06T13:54:00+03:00
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899528659_0:7:3184:1797_1920x0_80_0_0_d1ba8238bb28a63cd389ec244ba0fb59.jpg
https://ria.ru/20260306/degtyarev-2078987576.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899528659_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7a456b09cd881f4a179e4fa6a9c0a6d1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры, вокруг спорта
Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры, Вокруг спорта
В IPC объяснили, почему паралимпийцы из России не получили смартфоны
IPC: паралимпийцы из России не получили смартфоны из-за санкционных законов
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Спортсмены сборной России не получили смартфоны Samsung перед Паралимпиадой в Италии из-за соблюдения действующего законодательства о санкциях, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (IPC) Крэйг Спенс.
В пятницу старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова сообщила РИА Новости, что российские атлеты не получили смартфоны, которые выдаются всем участникам Паралимпиады.
«
"В целях соблюдения действующего законодательства о санкциях запрещено выдавать устройства спортсменам из определенных стран. Однако Международный паралимпийский комитет будет работать над тем, чтобы все спортсмены, участвующие в зимних Паралимпийских играх, имели доступ к важной информации о соревнованиях и услугам для спортсменов, которые обычно предоставляются через эти устройства", - сказал Спенс.
Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года IPC полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Шесть российских параатлетов выступят на турнире с флагом и гимном.
Ранее российским спортсменам не подарили эксклюзивные смартфоны, которые предназначались для атлетов на зимних Олимпийских играх в Италии.