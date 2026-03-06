Рейтинг@Mail.ru
В IPC объяснили, почему паралимпийцы из России не получили смартфоны
13:54 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/ipc-2078994961.html
В IPC объяснили, почему паралимпийцы из России не получили смартфоны
В IPC объяснили, почему паралимпийцы из России не получили смартфоны - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
В IPC объяснили, почему паралимпийцы из России не получили смартфоны
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
вокруг спорта
https://ria.ru/20260306/degtyarev-2078987576.html
паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры, вокруг спорта
Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры, Вокруг спорта
В IPC объяснили, почему паралимпийцы из России не получили смартфоны

IPC: паралимпийцы из России не получили смартфоны из-за санкционных законов

Церемония закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио
Церемония закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Спортсмены сборной России не получили смартфоны Samsung перед Паралимпиадой в Италии из-за соблюдения действующего законодательства о санкциях, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (IPC) Крэйг Спенс.
В пятницу старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова сообщила РИА Новости, что российские атлеты не получили смартфоны, которые выдаются всем участникам Паралимпиады.
"В целях соблюдения действующего законодательства о санкциях запрещено выдавать устройства спортсменам из определенных стран. Однако Международный паралимпийский комитет будет работать над тем, чтобы все спортсмены, участвующие в зимних Паралимпийских играх, имели доступ к важной информации о соревнованиях и услугам для спортсменов, которые обычно предоставляются через эти устройства", - сказал Спенс.
Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года IPC полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Шесть российских параатлетов выступят на турнире с флагом и гимном.
Ранее российским спортсменам не подарили эксклюзивные смартфоны, которые предназначались для атлетов на зимних Олимпийских играх в Италии.
"Пляшут под дуду": Дегтярев высказался о бойкоте открытия Паралимпиады
