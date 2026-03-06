Рейтинг@Mail.ru
Хирурги госпиталя Бурденко спасли ногу раненому солдату из Дагестана - РИА Новости, 06.03.2026
07:55 06.03.2026
Хирурги госпиталя Бурденко спасли ногу раненому солдату из Дагестана
Хирурги госпиталя Бурденко спасли ногу раненому солдату из Дагестана - РИА Новости, 06.03.2026
Хирурги госпиталя Бурденко спасли ногу раненому солдату из Дагестана
Хирурги госпиталя имени Бурденко спасли от ампутации ногу раненому солдату из Дагестана и нарастили ему кость на 10 сантиметров, рассказал РИА Новости майор... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T07:55:00+03:00
2026-03-06T07:55:00+03:00
республика дагестан
общество
россия
республика дагестан
россия
2026
Новости
Хирурги госпиталя Бурденко спасли ногу раненому солдату из Дагестана

РИА Новости: врачи госпиталя имени Бурденко спали солдату ногу от ампутации

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Хирурги госпиталя имени Бурденко спасли от ампутации ногу раненому солдату из Дагестана и нарастили ему кость на 10 сантиметров, рассказал РИА Новости майор медицинской службы, старший ординатор операционного отделения центра травматологии и ортопедии главного военно-клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко Владимир Беседин.
По словам медика, у раненого был многочисленный разрушенный перелом двух костей голени на протяжении 10-12 сантиметров, а также разрушена одна из питающий магистральных артерий. Солдат проходил лечение, в том числе операции, в ходе которых на раненую ногу пересадили мягкие ткани с другой ноги.
"Однако все это закончилось нагноением. Поэтому, безусловно, коллеги выставили показания к ампутации", - сказал врач.
Он добавил, что раненый отказался от ампутации, поэтому в начале лечения врачи устранили инфекционный и гнойный процессы, после чего убрали некроз. Затем было несколько попыток пересадки мягких тканей, после чего пациенту поставили аппарат Илизарова.
Врач добавил, что в итоге солдату пришлось укоротить ногу на 10 сантиметров.
"После мы поэтапно делали остеотомию, мы удлиняли ему кость. Сначала в верхней трети, грубо говоря, вырастили кость, в средней трети, в нижней трети", - объяснил Беседин.
По его словам, сложность лечения заключалась в том, что ногу питала всего одна артерия, поэтому риск потерять конечность был после каждой операции. Однако пациент отказался от курения, сел на диету и выполнял все рекомендации врача. Лечение заняло около трех лет.
"Он присылал видео с юбилея своего дяди, где он танцевал со своей женой. Уже без трости, без костылей, без аппарата, на своей ноге. У него есть дети, он может с ними гулять, жить и работать", - сказал Беседин.
Республика ДагестанОбществоРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
