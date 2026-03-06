Рейтинг@Mail.ru
Хакеры получили информацию о сотрудничестве украинского Forbes с СБУ
02:41 06.03.2026
Хакеры получили информацию о сотрудничестве украинского Forbes с СБУ
Хакеры получили информацию о сотрудничестве украинского Forbes с СБУ
Взлом личного компьютера сотрудника украинского Forbes позволил получить информацию о сотрудничестве финансово-экономического портала со службой безопасности... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T02:41:00+03:00
2026-03-06T02:41:00+03:00
2026
Хакеры получили информацию о сотрудничестве украинского Forbes с СБУ

РИА Новости: хакеры получили данные о сотрудничестве украинского Forbes с СБУ

Хакер за компьютером
Хакер за компьютером . Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Взлом личного компьютера сотрудника украинского Forbes позволил получить информацию о сотрудничестве финансово-экономического портала со службой безопасности Украины, заявили РИА Новости в группировке пророссийских хакеров "Кибер Серп".
"В результате оперативных мероприятий получен доступ к служебной информации и персональному компьютеру сотрудника украинского медиаресурса в редакции Forbes.ua. В результате анализа внутренних документов и контактов, расшифровок интервью журналистов было подтверждено наличие прямой связи и влияния спецслужб: СБУ, ГУР, МО для формирования "оборонной" повестки", - сообщили в группировке.
Они добавили, что помимо факта сотрудничества издания с украинскими силовиками были добыты личные данные сотрудников украинских спецслужб, среди которых можно отметить офицера связи СБУ для кураторства интернет-отрасли Александра Радкевича, сотрудника СБУ, работающего в направлении кибербезопасности, Игоря Черняка, а также сотрудника генерального штаба ВСУ, отвечающего за связь с украинской разведкой, Сергея Дьяченко.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Хакеры получили личные данные первых лиц офиса Зеленского
2 ноября 2025, 05:18
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
