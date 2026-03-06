"Придется отступить": Иран загнал Европу в тупик

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Светлана Медведева. Конфликт на Ближнем Востоке разогнал цены на газ в Европе. Ситуацию усугубляет и без того непростое положение ЕC — запасов в подземных хранилищах (ПХГ) осталось очень мало. Эксперты предупреждают: экономику ждет кризис, если боевые действия затянутся. Что грозит Старому Свету — в материале РИА Новости.

Резкий рост

Крупнейший в мире поставщик сжиженного природного газа — государственная энергетическая компания Катара Qatar Energy остановила производство после атаки.

Ормузский пролив, ключевой маршрут транспортировки нефти и СПГ из стран Персидского залива, под постоянными ударами.

И газ в Европе подорожал с 390 до 700 долларов за тысячу кубометров. На открытии торгов 5 марта — 655,6.

© NASA Вид на Ормузский пролив из космоса © NASA Вид на Ормузский пролив из космоса

Путь к кризису

Проблема не столько в самом скачке цен, а в том, что случилось это в самый неудобный момент: ПХГ почти пусты. В среднем по ЕС 30 процентов — гораздо меньше того, что полагается в начале весны. Рынок понимает: впереди не только дорогой газ, но еще и дорогой сезон закачки к следующей зиме, отмечает генеральный директор компании "ДА-Консалтинг" Даниил Тюнь.

По его словам, ЕС получит сразу три удара.

Первый — инфляция: поднимется стоимость электроэнергии, отопления, удобрений, логистики и почти всех звеньев промышленной цепочки.

"Второе — падение конкурентоспособности. Химия, металлургия, машиностроение и так несли куда большие расходы на энергию, чем конкуренты в США или на Ближнем Востоке. Теперь же маржа вообще под вопросом", — указывает эксперт.

Третий удар — фискальная и политическая нагрузка: чем выше цены, тем сильнее давление на правительства, чтобы они субсидировали бизнес и домохозяйства. А это означает спор о бюджете, дефицитах и поддержке экономики.

"Если геополитическая напряженность на Ближнем Востоке сохранится, кризис может принять форму стагфляции — замедления экономики", — добавляет доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.

© AP Photo / Virginia Mayo Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас © AP Photo / Virginia Mayo Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас

Три сценария

В лучшем случае газ удержится в диапазоне 600–900 долларов за тысячу кубов. Это много, но не критично, говорит Тюнь.

Если же возникнут серьезные перебои в Ормузском проливе или не вернется в обозримом будущем катарский СПГ, то не исключены всплески до 1300 долларов.

При экстремальном сценарии — длительный срыв поставок, паническая конкуренция Европы и Азии за СПГ, холодная погода — возможны и полторы тысячи. А то и больше.

"Приближение к пикам 2022-го, когда доходило до 3,5 тысячи, маловероятно. Рынок вряд ли станет закладывать в цену риск долгосрочного прекращения торговли. Кроме того, в этом году ожидается запуск новых СПГ-проектов в США", — отмечает старший аналитик УК "Первая" Анна Бутенко.

© AP Photo / Joerg Sarbach Газовое хранилище в Редене, Германия © AP Photo / Joerg Sarbach Газовое хранилище в Редене, Германия

"Смягчат позицию"

Президент Сербии Александр Вучич бьет тревогу: "Все в Европе будем в аду, если это продолжится".

Ему вторит канцлер ФРГ Фридрих Мерц: конфликт с Ираном "вредит нашей экономике, мы все надеемся, что эта война быстро закончится".

Министр энергетики Норвегии Терье Осланд даже допустил возобновление дискуссий по российскому газу.

"Общую стратегию ЕС не пересмотрит. Но прагматичная корректировка через отдельных игроков и долгосрочные контракты в условиях дефицита не исключены", — говорит Севостьянов.