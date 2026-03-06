Рейтинг@Mail.ru
"Придется отступить": Иран загнал Европу в тупик
08:00 06.03.2026
"Придется отступить": Иран загнал Европу в тупик
Конфликт на Ближнем Востоке разогнал цены на газ в Европе. Ситуацию усугубляет и без того непростое положение ЕC — запасов в подземных хранилищах (ПХГ) осталось РИА Новости, 06.03.2026
"Придется отступить": Иран загнал Европу в тупик

Тюнь: из-за дорогого газа Евросоюз ощутит на себе сразу три удара

© AP Photo / Olivier MatthysУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Светлана Медведева. Конфликт на Ближнем Востоке разогнал цены на газ в Европе. Ситуацию усугубляет и без того непростое положение ЕC — запасов в подземных хранилищах (ПХГ) осталось очень мало. Эксперты предупреждают: экономику ждет кризис, если боевые действия затянутся. Что грозит Старому Свету — в материале РИА Новости.

Резкий рост

Крупнейший в мире поставщик сжиженного природного газа — государственная энергетическая компания Катара Qatar Energy остановила производство после атаки.
Ормузский пролив, ключевой маршрут транспортировки нефти и СПГ из стран Персидского залива, под постоянными ударами.
Военнослужащие КСИР - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран не пропускает через Ормузский пролив суда противников, заявил МИД
Вчера, 11:32
И газ в Европе подорожал с 390 до 700 долларов за тысячу кубометров. На открытии торгов 5 марта — 655,6.
© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса

Путь к кризису

Проблема не столько в самом скачке цен, а в том, что случилось это в самый неудобный момент: ПХГ почти пусты. В среднем по ЕС 30 процентов — гораздо меньше того, что полагается в начале весны. Рынок понимает: впереди не только дорогой газ, но еще и дорогой сезон закачки к следующей зиме, отмечает генеральный директор компании "ДА-Консалтинг" Даниил Тюнь.
По его словам, ЕС получит сразу три удара.
Первый — инфляция: поднимется стоимость электроэнергии, отопления, удобрений, логистики и почти всех звеньев промышленной цепочки.
"Второе — падение конкурентоспособности. Химия, металлургия, машиностроение и так несли куда большие расходы на энергию, чем конкуренты в США или на Ближнем Востоке. Теперь же маржа вообще под вопросом", — указывает эксперт.
Флаг на норвежской границе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Норвегия не может нарастить поставки газа из-за кризиса в Катаре
3 марта, 18:14
Третий удар — фискальная и политическая нагрузка: чем выше цены, тем сильнее давление на правительства, чтобы они субсидировали бизнес и домохозяйства. А это означает спор о бюджете, дефицитах и поддержке экономики.
"Если геополитическая напряженность на Ближнем Востоке сохранится, кризис может принять форму стагфляции — замедления экономики", — добавляет доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.
© AP Photo / Virginia MayoУрсула фон дер Ляйен и Кая Каллас
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас

Три сценария

В лучшем случае газ удержится в диапазоне 600–900 долларов за тысячу кубов. Это много, но не критично, говорит Тюнь.
Если же возникнут серьезные перебои в Ормузском проливе или не вернется в обозримом будущем катарский СПГ, то не исключены всплески до 1300 долларов.
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Абсолютно любой сценарий": Европа готовится к худшему из-за Ирана
3 марта, 08:00
При экстремальном сценарии — длительный срыв поставок, паническая конкуренция Европы и Азии за СПГ, холодная погода — возможны и полторы тысячи. А то и больше.
"Приближение к пикам 2022-го, когда доходило до 3,5 тысячи, маловероятно. Рынок вряд ли станет закладывать в цену риск долгосрочного прекращения торговли. Кроме того, в этом году ожидается запуск новых СПГ-проектов в США", — отмечает старший аналитик УК "Первая" Анна Бутенко.
© AP Photo / Joerg SarbachГазовое хранилище в Редене, Германия
Газовое хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Joerg Sarbach
Газовое хранилище в Редене, Германия

"Смягчат позицию"

Президент Сербии Александр Вучич бьет тревогу: "Все в Европе будем в аду, если это продолжится".
Ему вторит канцлер ФРГ Фридрих Мерц: конфликт с Ираном "вредит нашей экономике, мы все надеемся, что эта война быстро закончится".
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Сийярто заявил, что прибыл в Россию ради гарантий поставок нефти и газа
4 марта, 14:36
Министр энергетики Норвегии Терье Осланд даже допустил возобновление дискуссий по российскому газу.
"Общую стратегию ЕС не пересмотрит. Но прагматичная корректировка через отдельных игроков и долгосрочные контракты в условиях дефицита не исключены", — говорит Севостьянов.
Схожего мнения придерживается и Тюнь. По его словам, Европа может частично смягчить позицию, сместить сроки, расширить серые или промежуточные схемы. Либо хотя бы позволить обсуждать эту тему.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСПГ-терминал в Свиноуйсьце, Польша
СПГ-терминал в Свиноуйсьце - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
СПГ-терминал в Свиноуйсьце, Польша
 
ЕвропаИранСША
 
 
