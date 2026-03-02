Рейтинг@Mail.ru
QatarEnergy прекратила производство СПГ из-за атаки беспилотника из Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 02.03.2026 (обновлено: 18:31 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/spg-2077916421.html
QatarEnergy прекратила производство СПГ из-за атаки беспилотника из Ирана
QatarEnergy прекратила производство СПГ из-за атаки беспилотника из Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
QatarEnergy прекратила производство СПГ из-за атаки беспилотника из Ирана
Крупнейший поставщик газа в мире, государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy прекращает производство сжиженного природного газа (СПГ) на всех... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:13:00+03:00
2026-03-02T18:31:00+03:00
катар
экономика
сжиженный природный газ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077984742_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_2287eea72e501737e30b1c3f8c7ae17c.jpg
https://ria.ru/20260302/zapasy-2077821356.html
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077984742_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_3bc4707b570c3a249d665d1e837742f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
катар, экономика, сжиженный природный газ
Катар, Экономика, сжиженный природный газ
QatarEnergy прекратила производство СПГ из-за атаки беспилотника из Ирана

РИА Новости: QatarEnergy прекратила производство СПГ из-за атаки дрона из Ирана

© REUTERS / StringerОбъекты компании QatarEnergy по производству сжиженного природного газа в Рас-Лаффане. 2 марта 2026
Объекты компании QatarEnergy по производству сжиженного природного газа в Рас-Лаффане. 2 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Stringer
Объекты компании QatarEnergy по производству сжиженного природного газа в Рас-Лаффане. 2 марта 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 2 мар - РИА Новости. Крупнейший поставщик газа в мире, государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy прекращает производство сжиженного природного газа (СПГ) на всех принадлежащих ей объектах в связи с атаками беспилотников на ее предприятия, говорится в поступившем РИА Новости сообщении компании.
"В связи с военными атаками на производственные объекты QatarEnergy в промышленном городе Рас-Лаффан и промышленном городе Месаид в государстве Катар, компания прекратила производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов", - отмечается в сообщении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Центральноевропейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Запасы газа в европейских подземных хранилищах упали ниже 30 процентов
Вчера, 11:14
 
КатарЭкономикасжиженный природный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала