Товарищеский матч женской сборной России по футболу в ОАЭ отменили - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Футбол
 
09:45 06.03.2026
Товарищеский матч женской сборной России по футболу в ОАЭ отменили
Намеченный на 6 марта товарищеский матч женской сборной России по футболу против команды Гонконга не состоится, сообщает Telegram-канал национальной команды.
футбол
спорт
юрий красножан
спорт, юрий красножан
Футбол, Спорт, Юрий Красножан
Товарищеский матч женской сборной России по футболу в ОАЭ отменили

Матч женской сборной России по футболу против команды Гонконга в ОАЭ отменен

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Намеченный на 6 марта товарищеский матч женской сборной России по футболу против команды Гонконга не состоится, сообщает Telegram-канал национальной команды.
Ранее главный тренер женской сборной России Юрий Красножан заявил, что события в ОАЭ не повлияли на планы команды на тренировочные сборы.
"Женская сборная России завершила выступление на международном турнире в ОАЭ. Команда Юрия Красножана провела два из трех международных матчей в рамках турнира", - говорится в сообщении.
В рамках тренировочного сбора в ОАЭ россиянки обыграли команду Танзании (4:1) и уступили команде Ганы (0:4).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ.
ФутболСпортЮрий Красножан
 
