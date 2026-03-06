https://ria.ru/20260306/futbol-2078928162.html
Товарищеский матч женской сборной России по футболу в ОАЭ отменили
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Намеченный на 6 марта товарищеский матч женской сборной России по футболу против команды Гонконга не состоится, сообщает Telegram-канал национальной команды.
Ранее главный тренер женской сборной России Юрий Красножан заявил, что события в ОАЭ не повлияли на планы команды на тренировочные сборы.
"Женская сборная России завершила выступление на международном турнире в ОАЭ. Команда Юрия Красножана провела два из трех международных матчей в рамках турнира", - говорится в сообщении.
В рамках тренировочного сбора в ОАЭ россиянки обыграли команду Танзании (4:1) и уступили команде Ганы (0:4).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ.