Товарищеский матч женской сборной России по футболу в ОАЭ отменили

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Намеченный на 6 марта товарищеский матч женской сборной России по футболу против команды Гонконга не состоится, сообщает Telegram-канал национальной команды.

Ранее главный тренер женской сборной России Юрий Красножан заявил, что события в ОАЭ не повлияли на планы команды на тренировочные сборы.

"Женская сборная России завершила выступление на международном турнире в ОАЭ. Команда Юрия Красножана провела два из трех международных матчей в рамках турнира", - говорится в сообщении.

В рамках тренировочного сбора в ОАЭ россиянки обыграли команду Танзании (4:1) и уступили команде Ганы (0:4).