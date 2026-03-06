https://ria.ru/20260306/fregat-2078926041.html
Атакованный у Шри-Ланки фрегат не имел вооружения, заявили в МИД Ирана
Атакованный у Шри-Ланки фрегат не имел вооружения, заявили в МИД Ирана
Атакованный у берегов Шри-Ланки подлодкой США иранский фрегат не имел вооружения, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде. РИА Новости, 06.03.2026
МИД Ирана: атакованный подлодкой у Шри-Ланки фрегат не имел вооружения