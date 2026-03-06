Рейтинг@Mail.ru
Атакованный у Шри-Ланки фрегат не имел вооружения, заявили в МИД Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
09:33 06.03.2026
Атакованный у Шри-Ланки фрегат не имел вооружения, заявили в МИД Ирана
Атакованный у Шри-Ланки фрегат не имел вооружения, заявили в МИД Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
Атакованный у Шри-Ланки фрегат не имел вооружения, заявили в МИД Ирана
Атакованный у берегов Шри-Ланки подлодкой США иранский фрегат не имел вооружения, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде. РИА Новости, 06.03.2026
в мире
сша
шри-ланка
иран
пит хегсет
военная операция сша и израиля против ирана
сша
шри-ланка
иран
в мире, сша, шри-ланка, иран, пит хегсет, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Шри-Ланка, Иран, Пит Хегсет, Военная операция США и Израиля против Ирана
Атакованный у Шри-Ланки фрегат не имел вооружения, заявили в МИД Ирана

МИД Ирана: атакованный подлодкой у Шри-Ланки фрегат не имел вооружения

Удар по иранскому кораблю у побережья Шри-Ланки, нанесенный ВС США
Удар по иранскому кораблю у побережья Шри-Ланки, нанесенный ВС США - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Department of War/X
Удар по иранскому кораблю у побережья Шри-Ланки, нанесенный ВС США
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мар - РИА Новости. Атакованный у берегов Шри-Ланки подлодкой США иранский фрегат не имел вооружения, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.
"Этот корабль находился здесь по приглашению наших индийских друзей. Это нападение со стороны США очень прискорбно, они атаковали безоружное судно", - сказал он индийской газете Hindu.
Ранее возвращавшийся в Иран после участия в военных учениях в индийском Вишакхапатнаме иранский фрегат "Дена", на борту которого находились около 180 членов экипажа, затонул примерно в 40 километрах к югу от Шри-Ланки после подачи сигнала бедствия на рассвете. Позже министр войны США Пит Хегсет заявил журналистам, что американская подлодка потопила иранский военный корабль в международных водах Индийского океана. По его словам, это первый случай потопления торпедой со времен Второй мировой войны.
В миреСШАШри-ЛанкаИранПит ХегсетВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
