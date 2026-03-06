Этапы "Ф-1" в Бахрейне и Саудовской Аравии не заменят в случае непроведения

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Этапы "Формулы-1" в Бахрейне и Саудовской Аравии не будут заменены другими в случае их непроведения из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Sky Sports.

Отмечается, что Гран-при Бахрейна (10-12 апреля) и Саудовской Аравии (17-19 апреля) на данный момент находятся под вопросом. По данным Sky Sports, решение об отмене этапов будет принято не позднее 20 марта. В качестве возможных альтернатив рассматривались трассы в Португалии и Италии, но на организацию гонок в этих странах не хватит времени.

В случае отмены заездов в Бахрейне и Саудовской Аравии количество этапов в "Формуле-1" сократится с 24 до 22, а календарный разрыв между Гран-при Японии и этапом в Майами составит пять недель.