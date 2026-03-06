Рейтинг@Mail.ru
19:19 06.03.2026
2026
Этапы "Ф-1" в Бахрейне и Саудовской Аравии не заменят в случае непроведения

© Фото : Пресс-служба "Ред Булл Рейсинг"Пилот "Ред Булл Рейсинг" Макс Ферстаппен
Пилот Ред Булл Рейсинг Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : Пресс-служба "Ред Булл Рейсинг"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Этапы "Формулы-1" в Бахрейне и Саудовской Аравии не будут заменены другими в случае их непроведения из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Sky Sports.
Отмечается, что Гран-при Бахрейна (10-12 апреля) и Саудовской Аравии (17-19 апреля) на данный момент находятся под вопросом. По данным Sky Sports, решение об отмене этапов будет принято не позднее 20 марта. В качестве возможных альтернатив рассматривались трассы в Португалии и Италии, но на организацию гонок в этих странах не хватит времени.
В случае отмены заездов в Бахрейне и Саудовской Аравии количество этапов в "Формуле-1" сократится с 24 до 22, а календарный разрыв между Гран-при Японии и этапом в Майами составит пять недель.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Австралийский пилот Формулы-1 Оскар Пиастри - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Пиастри показал лучшее время во второй практике Гран-при Австралии
