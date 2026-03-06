Рейтинг@Mail.ru
Делегация ПКР встретилась с несущим флаг волонтером перед открытием Игр - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
22:12 06.03.2026
Делегация ПКР встретилась с несущим флаг волонтером перед открытием Игр
Делегация ПКР встретилась с несущим флаг волонтером перед открытием Игр
Делегация российского Паралимпийского комитета прибыла к веронской Арене, где состоится церемония открытия Игр в Италии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
спорт, алексей бугаев, паралимпийские игры
Спорт, Алексей Бугаев, Паралимпийские игры
Делегация ПКР встретилась с несущим флаг волонтером перед открытием Игр

Делегация ПКР встретилась с несущим флаг России волонтером перед открытием Игр

© РИА НовостиДелегация Паралимпийского комитета России (ПКР) перед стартом церемонии открытия Паралимпиады в Италии
ВЕРОНА (Италия), 6 мар - РИА Новости. Делегация российского Паралимпийского комитета прибыла к веронской Арене, где состоится церемония открытия Игр в Италии, передает корреспондент РИА Новости.
По замыслу организатора перед началом мероприятия делегации спортсменов должны встретиться с волонтерами, которым поручено нести флаг и табличку с названием страны.
На церемонии открытия от сборной России участвуют четыре представителя: знаменосец и чемпионка России по лыжным гонкам и биатлону Анастасия Багиян и ее ведущий Сергей Синякин, а Екатерина Пронина - паралимпийский атташе делегации и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
Другим знаменосцем команды станет горнолыжник Алексей Бугаев, но он будет показан на телеэкранах арены, так как уже в субботу у него начнутся соревнования.
Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В России запустили флешмоб в поддержку атлетов на Паралимпиаде
СпортАлексей БугаевПаралимпийские игры
 
