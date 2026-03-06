https://ria.ru/20260306/flag-2079139852.html
Делегация ПКР встретилась с несущим флаг волонтером перед открытием Игр
Делегация российского Паралимпийского комитета прибыла к веронской Арене, где состоится церемония открытия Игр в Италии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Новости
спорт, алексей бугаев, паралимпийские игры
ВЕРОНА (Италия), 6 мар - РИА Новости. Делегация российского Паралимпийского комитета прибыла к веронской Арене, где состоится церемония открытия Игр в Италии, передает корреспондент РИА Новости.
По замыслу организатора перед началом мероприятия делегации спортсменов должны встретиться с волонтерами, которым поручено нести флаг и табличку с названием страны.
На церемонии открытия от сборной России участвуют четыре представителя: знаменосец и чемпионка России по лыжным гонкам и биатлону Анастасия Багиян и ее ведущий Сергей Синякин, а Екатерина Пронина - паралимпийский атташе делегации и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
Другим знаменосцем команды станет горнолыжник Алексей Бугаев, но он будет показан на телеэкранах арены, так как уже в субботу у него начнутся соревнования.