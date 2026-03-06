Суд взыскал с посетителя Эрмитажа 825 тысяч рублей на реставрацию трона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Суд по иску Эрмитажа к посетителю, который сделал селфи на троне магистра Мальтийского ордена и повредил его, взыскал более 825 тысяч рублей на реставрацию, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.