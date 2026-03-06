Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал с посетителя Эрмитажа 825 тысяч рублей на реставрацию трона - РИА Новости, 06.03.2026
11:20 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/ermitazh-2078954431.html
Суд взыскал с посетителя Эрмитажа 825 тысяч рублей на реставрацию трона
происшествия, санкт-петербург, мальтийский орден
Происшествия, Санкт-Петербург, Мальтийский орден
Суд взыскал с посетителя Эрмитажа 825 тысяч рублей на реставрацию трона

Суд взыскал с посетителя Эрмитажа 825 тысяч рублей после селфи на троне

© РИА Новости / Вера БачининаЭрмитаж
Эрмитаж - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Вера Бачинина
Эрмитаж. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Суд по иску Эрмитажа к посетителю, который сделал селфи на троне магистра Мальтийского ордена и повредил его, взыскал более 825 тысяч рублей на реставрацию, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
"Суд взыскал с мужчины стоимость реставрационных работ - 825 813 рублей 59 копеек, а также госпошлину в 21 516 рублей", - сообщила Лебедева в своем Telegram-канале.
Эрмитаж в иске указал, что в его управлении находятся трон магистра Мальтийского ордена и скамеечка подножная резная золоченая на орлиных лапах, обитая малиновым бархатом. В марте 2025 года 59-летний мужчина, несмотря на активные предостережения музейных смотрителей, сел на трон и положил ноги на скамью, чтобы сделать фото. В результате экспонатам были нанесены механические повреждения.
