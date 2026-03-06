Рейтинг@Mail.ru
ЕК может помочь Украине отремонтировать нефтепровод "Дружба" - РИА Новости, 06.03.2026
17:10 06.03.2026
ЕК может помочь Украине отремонтировать нефтепровод "Дружба"
ЕК может помочь Украине отремонтировать нефтепровод "Дружба"
в мире
украина
венгрия
брюссель
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
вооруженные силы украины
украина
венгрия
брюссель
киев
в мире, украина, венгрия, брюссель, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, вооруженные силы украины, евросоюз, мирный план сша по украине, киев
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Мирный план США по Украине, Киев
БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Европейская комиссия изучает возможность финансирования для Украины на ремонт нефтепровода "Дружба", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
«
"Я не буду вдаваться в детали того, что председатель ЕК (Урсула фон дер Ляйен – ред.) сказала или не сказала в разговоре с президентом Зеленским. По вашему последнему пункту я могу подтвердить, что Еврокомиссия изучает варианты поддержки возобновления поставок нефти, включая возможную финансовую поддержку. Но на данный момент нам больше нечего добавить", - сказал он.
Владимир Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Он также заявил, что не хочет восстанавливать работоспособность нефтепровода "Дружба", потому что возобновление поставок нефти поможет Орбану победить на выборах.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ.
Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода Дружба в Бродах, Украина - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
ЕК признала, что ей известна настоящая причина остановки "Дружбы"
