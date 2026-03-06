https://ria.ru/20260306/ek-2079075569.html
ЕК может помочь Украине отремонтировать нефтепровод "Дружба"
ЕК может помочь Украине отремонтировать нефтепровод "Дружба" - РИА Новости, 06.03.2026
ЕК может помочь Украине отремонтировать нефтепровод "Дружба"
Европейская комиссия изучает возможность финансирования для Украины на ремонт нефтепровода "Дружба", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии... РИА Новости, 06.03.2026
2026
ЕК может помочь Украине отремонтировать нефтепровод "Дружба"
