Дзепка выиграла Финал Гран-при России среди юниоров
2026-03-06T13:02:00+03:00
2026-03-06T13:02:00+03:00
2026-03-06T13:02:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
челябинск
россия
челябинск
Новости
ru-RU
ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар - РИА Новости. Фигуристка София Дзепка стала победительницей Финала Гран-при России среди юниоров в Челябинске.
В пятницу Дзепка получила за произвольную программу 150,64 балла и по сумме двух прокатов набрала 223,55 балла. Второй стала Лидия Плескачева (207,84 балла), замкнула тройку Софья Смагина (204,43).
Позднее в пятницу свои произвольные программы представят одиночники.