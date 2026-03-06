Рейтинг@Mail.ru
02:21 06.03.2026
Аккаунт Дурова в TikTok работает с перебоями
2026-03-06T02:21:00+03:00
2026-03-06T02:21:00+03:00
в мире
павел дуров
tiktok
технологии
2026
в мире, павел дуров, tiktok, технологии
В мире, Павел Дуров, TikTok, Технологии
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Аккаунт основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в TikTok работает с перебоями, выяснили корреспонденты РИА Новости.
Ранее RT сообщил, что TikTok Дурова заблокирован: соответствующее уведомление появлялось при попытке посмотреть его страницу в соцсети.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Дуров заявил, что уехал из Дубая, но хочет вернуться в ОАЭ
2 марта, 00:27
В настоящее время страница при просмотре с разных устройств отображается по-разному.
В одном случае появляется уведомление "Что-то пошло не так. Повторите попытку позже", но есть возможность увидеть число подписчиков (156 тысяч) и лайков (114,2 тысячи). При обновлении страницы соцсеть сообщает, что в аккаунте Дурова "нет контента". В третьем на странице отображается одно видео с ним.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Дурова заподозрили в содействии терроризму, пишут СМИ
24 февраля, 09:26
 
В миреПавел ДуровTikTokТехнологии
 
 
