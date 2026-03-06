https://ria.ru/20260306/drakony-2078930535.html
"Шанхайские драконы" планируют начать сезон-2027/28 в Шанхае
"Шанхайские драконы" планируют начать сезон-2027/28 в Шанхае - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
"Шанхайские драконы" планируют начать сезон-2027/28 в Шанхае
Генеральный директор "Шанхайских драконов" Сергей Белых сообщил журналистам, что клуб намерен начать сезон-2027/28 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в...
хоккей
шанхайские драконы
континентальная хоккейная лига (кхл)
"Шанхайские драконы" планируют начать сезон-2027/28 в Шанхае
"Шанхайские драконы" намерены полноценно переехать в Китай к сезону-2027/28
ШАНХАЙ, 6 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор "Шанхайских драконов" Сергей Белых сообщил журналистам, что клуб намерен начать сезон-2027/28 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Шанхае.
"Шанхайские драконы
" играют домашние матчи на "СКА
Арене" в Санкт-Петербурге. Сейчас команда находится в Шанхае, где проводит вынесенные встречи в рамках KHL World Games.
«
"По итогам первого матча главное достижение - то, к чему многие относились со скепсисом, - мы вернули большой хоккей в Шанхай. Выполнили задачу-минимум. Мы преодолели средний уровень ожиданий местной аудитории и наших партнеров. В следующем сезоне мы намерены лучше прогреть местную аудиторию, а сезон-2027/28 начать здесь. Детальная карта по переезду должна быть подготовлена по итогам этих матчей. Мы не ставим перед собой цель понять, какой здесь рынок. Мы должны сформировать аудиторию, которая будет заинтересована в нашем возвращении", - сказал Белых.
В четверг "Шанхайские драконы" проиграли "Сибири
" (1:2). Матч, прошедший в шанхайском спортивном центре "Восток", посетили 4532 зрителя.
"Даже в России собрать больше четырех тысяч не всегда получается. Мы показали хороший результат. Мы рассчитываем, что в субботу увидим более заполненный стадион. Что касается того, как преподнести наш продукт общественности, то эту историю мы прошли в Петербурге. Многие считали, что на нас будут смотреть пустые трибуны, а мы идем к отметке в восемь тысяч зрителей в среднем. Нам надо рассказать об этом виде спорта в Китае, но это должно быть в классной обложке. Должно быть то, к чему пришли в Северной Америке. Все в клубе очень воодушевлены. Было немало сложностей организационных, но худшие опасения не подтвердились", - добавил Белых.