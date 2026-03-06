Рейтинг@Mail.ru
Белый дом стилизовал видео с ударами по Ирану под кадры из GTA - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 06.03.2026 (обновлено: 21:05 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/dom-2079124674.html
Белый дом стилизовал видео с ударами по Ирану под кадры из GTA
Белый дом стилизовал видео с ударами по Ирану под кадры из GTA - РИА Новости, 06.03.2026
Белый дом стилизовал видео с ударами по Ирану под кадры из GTA
Белый дом опубликовал новые кадры ударов по объектам в Иране, совместив их со вставками из компьютерной игры Grand Theft Auto: San Andreas. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T20:26:00+03:00
2026-03-06T21:05:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
корпус стражей исламской революции
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079123325_61:0:2465:1352_1920x0_80_0_0_4cc96e3fcd75c90cb8e25b17dfa4e00a.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2078874244.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079123325_361:0:2164:1352_1920x0_80_0_0_3357918792205a02ee13ff12c2390654.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), вооруженные силы сша
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана, Корпус стражей исламской революции, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Вооруженные силы США
Белый дом стилизовал видео с ударами по Ирану под кадры из GTA

Белый дом опубликовал кадры ударов по Ирану со вставками из GTA San Andreas

Скриншот публикации в официальном аккаунте Белого дома в Х
Скриншот публикации в официальном аккаунте Белого дома в Х - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Скриншот публикации в официальном аккаунте Белого дома в Х
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 6 мар — РИА Новости. Белый дом опубликовал новые кадры ударов по объектам в Иране, совместив их со вставками из компьютерной игры Grand Theft Auto: San Andreas.
Ранее Белый дом использовал в подобных видео кадры из Call of Duty и мультфильма "Губка Боб Квадратные Штаны".
В подборке удары "разбавляются" видео с главным персонажем игры Си-Джеем, произносящим ставшую мемом фразу "Ah shit, here we go again". При этом кадры попаданий по целям сопровождаются характерной надписью Wasted из GTA V.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Голливуда недостаточно: для войны с Ираном США использовали новое оружие
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против ИранаКорпус стражей исламской революцииАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Вооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала