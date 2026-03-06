https://ria.ru/20260306/dom-2079124674.html
Белый дом стилизовал видео с ударами по Ирану под кадры из GTA
Белый дом стилизовал видео с ударами по Ирану под кадры из GTA - РИА Новости, 06.03.2026
Белый дом стилизовал видео с ударами по Ирану под кадры из GTA
Белый дом опубликовал новые кадры ударов по объектам в Иране, совместив их со вставками из компьютерной игры Grand Theft Auto: San Andreas. РИА Новости, 06.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
корпус стражей исламской революции
армия обороны израиля (цахал)
иран
сша
израиль
2026
Белый дом стилизовал видео с ударами по Ирану под кадры из GTA
Белый дом опубликовал кадры ударов по Ирану со вставками из GTA San Andreas