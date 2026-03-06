Рейтинг@Mail.ru
Экономист объяснил, кто и зачем в последние дни скупает доллары - РИА Новости, 06.03.2026
02:10 06.03.2026
Экономист объяснил, кто и зачем в последние дни скупает доллары
Экономист объяснил, кто и зачем в последние дни скупает доллары
В последние дни рост доллара к корзине валют ускорился: инвесторы предпочитают его в условиях глобальной неопределенности. Почему так происходит, рассказал... РИА Новости, 06.03.2026
экономика
сша
евгений коган
федеральная резервная система сша
россия
доллар
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
рубль
сша
россия
Экономист объяснил, кто и зачем в последние дни скупает доллары

Купюра доллара США
Купюра доллара США. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В последние дни рост доллара к корзине валют ускорился: инвесторы предпочитают его в условиях глобальной неопределенности. Почему так происходит, рассказал агентству “Прайм” инвест-стратег, основатель медиа Bitkogan Евгений Коган.
Он напомнил, что деньги размещаются не “просто в валюте”, а в долговых инструментах. Но сейчас доходность американских бумаг растет, поскольку инвесторы ожидают замедления со смягчением ставки ФРС из-за роста цен на нефть. Драгметаллы и финансовые активы тоже не в фаворе.
“Капитал пока не находит четкого применения и остается в ожидании более определенных сигналов”, — объясняет эксперт.
Ждать этих сигналов проще всего в долларе, который по-прежнему остается самой главной мировой валютой. Как только ситуация прояснится, у инвесторов снова вырастет аппетит к риску, и тогда капиталы из американских гособлигаций могут пойти в более рискованные активы, в том числе за пределами США, заключил Коган.
