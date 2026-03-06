Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала о последствиях возможного нарушения Западом ДНЯО - РИА Новости, 06.03.2026
06:56 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/dnyao-2078909905.html
Эксперт рассказала о последствиях возможного нарушения Западом ДНЯО
Эксперт рассказала о последствиях возможного нарушения Западом ДНЯО - РИА Новости, 06.03.2026
Эксперт рассказала о последствиях возможного нарушения Западом ДНЯО
Возможное нарушение Великобританией и Францией условий Договора о нераспространении ядерного оружия являлось бы серьезным нарушением международного права, но... РИА Новости, 06.03.2026
2026
Эксперт рассказала о последствиях возможного нарушения Западом ДНЯО

Ромашкина: ДНЯО не предусматривает ответственности государств за его нарушение

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Возможное нарушение Великобританией и Францией условий Договора о нераспространении ядерного оружия являлось бы серьезным нарушением международного права, но ДНЯО не предусматривает конкретной ответственности государств за его нарушение, рассказала РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук РФ, старший научный сотрудник отдела разоружения и урегулирования конфликтов Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Финляндия предложила разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в стране
Вчера, 19:21
"Безусловно, такие действия (по возможной передаче Лондоном и Парижем ядерного вооружения Киеву – ред.) являлись бы очень серьезным и беспрецедентным нарушением международного права", - сказала Ромашкина.
Эксперт напомнила, что ДНЯО был разработан комитетом по разоружению ООН именно для того, чтобы не допустить расширения количества стран, которые обладали бы ядерным оружием, и снизить вероятность вооруженного конфликта с применением такого вооружения. Сам же договор содержит обязательство официальных ядерных держав, к которым относятся Великобритания и Франция, никому не передавать ядерное оружие или любые другие ядерные взрывные устройства, например, "грязные" бомбы.
"Таким образом, передача ядерного оружия и контроля над ним, а также их получение - это прямое нарушение ДНЯО, международного права и режима контроля над ядерным вооружением", - заявила Ромашкина.
Вместе с тем, хоть ДНЯО и призван обеспечивать необходимый международный контроль за выполнением этих обязательств, он не предусматривает конкретной ответственности и наказания государства за его нарушения, заключила собеседница агентства.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Россия будет учитывать риски по ядерной риторике Европы, заявил Полянский
Вчера, 16:20
 
В миреВеликобританияФранцияРоссияРоссийская академия наукСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ООН
 
 
