Эксперт рассказала о последствиях возможного нарушения Западом ДНЯО

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Возможное нарушение Великобританией и Францией условий Договора о нераспространении ядерного оружия являлось бы серьезным нарушением международного права, но ДНЯО не предусматривает конкретной ответственности государств за его нарушение, рассказала РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук РФ, старший научный сотрудник отдела разоружения и урегулирования конфликтов Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.

Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Великобритания Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР , план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.

"Безусловно, такие действия (по возможной передаче Лондоном Парижем ядерного вооружения Киеву – ред.) являлись бы очень серьезным и беспрецедентным нарушением международного права", - сказала Ромашкина.

Эксперт напомнила, что ДНЯО был разработан комитетом по разоружению ООН именно для того, чтобы не допустить расширения количества стран, которые обладали бы ядерным оружием, и снизить вероятность вооруженного конфликта с применением такого вооружения. Сам же договор содержит обязательство официальных ядерных держав, к которым относятся Великобритания и Франция, никому не передавать ядерное оружие или любые другие ядерные взрывные устройства, например, "грязные" бомбы.

"Таким образом, передача ядерного оружия и контроля над ним, а также их получение - это прямое нарушение ДНЯО, международного права и режима контроля над ядерным вооружением", - заявила Ромашкина.