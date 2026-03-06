https://ria.ru/20260306/dnyao-2078909905.html
Эксперт рассказала о последствиях возможного нарушения Западом ДНЯО
Эксперт рассказала о последствиях возможного нарушения Западом ДНЯО - РИА Новости, 06.03.2026
Эксперт рассказала о последствиях возможного нарушения Западом ДНЯО
Возможное нарушение Великобританией и Францией условий Договора о нераспространении ядерного оружия являлось бы серьезным нарушением международного права, но... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T06:56:00+03:00
2026-03-06T06:56:00+03:00
2026-03-06T06:56:00+03:00
в мире
великобритания
франция
россия
российская академия наук
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388206115bf5fb9214590781d806c48f.jpg
https://ria.ru/20260305/finlyandiya-2078845125.html
https://ria.ru/20260305/polyanskiy-2078790124.html
великобритания
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_44e091c4c39e1bceabbb85cdde52c906.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, франция, россия, российская академия наук, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), оон
В мире, Великобритания, Франция, Россия, Российская академия наук, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), ООН
Эксперт рассказала о последствиях возможного нарушения Западом ДНЯО
Ромашкина: ДНЯО не предусматривает ответственности государств за его нарушение
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Возможное нарушение Великобританией и Францией условий Договора о нераспространении ядерного оружия являлось бы серьезным нарушением международного права, но ДНЯО не предусматривает конкретной ответственности государств за его нарушение, рассказала РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук РФ, старший научный сотрудник отдела разоружения и урегулирования конфликтов Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ
ранее сообщило, что Великобритания
и Франция
готовятся передать Украине
ядерное оружие. По данным СВР
, план европейских стран заключается в том, что Киев
сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
"Безусловно, такие действия (по возможной передаче Лондоном
и Парижем
ядерного вооружения Киеву – ред.) являлись бы очень серьезным и беспрецедентным нарушением международного права", - сказала Ромашкина.
Эксперт напомнила, что ДНЯО был разработан комитетом по разоружению ООН
именно для того, чтобы не допустить расширения количества стран, которые обладали бы ядерным оружием, и снизить вероятность вооруженного конфликта с применением такого вооружения. Сам же договор содержит обязательство официальных ядерных держав, к которым относятся Великобритания и Франция, никому не передавать ядерное оружие или любые другие ядерные взрывные устройства, например, "грязные" бомбы.
"Таким образом, передача ядерного оружия и контроля над ним, а также их получение - это прямое нарушение ДНЯО, международного права и режима контроля над ядерным вооружением", - заявила Ромашкина.
Вместе с тем, хоть ДНЯО и призван обеспечивать необходимый международный контроль за выполнением этих обязательств, он не предусматривает конкретной ответственности и наказания государства за его нарушения, заключила собеседница агентства.