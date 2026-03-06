Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала о случаях нарушения Лондоном и Парижем условий ДНЯО - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/dnyao-2078890641.html
Эксперт рассказала о случаях нарушения Лондоном и Парижем условий ДНЯО
Эксперт рассказала о случаях нарушения Лондоном и Парижем условий ДНЯО - РИА Новости, 06.03.2026
Эксперт рассказала о случаях нарушения Лондоном и Парижем условий ДНЯО
Несмотря на подписание Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Великобритания и Франция неоднократно оказывали помощь другим странам в создании... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T02:10:00+03:00
2026-03-06T02:10:00+03:00
в мире
великобритания
франция
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
российская академия наук
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg
https://ria.ru/20260227/yao-2077286087.html
https://ria.ru/20260305/finlyandiya-2078630662.html
великобритания
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_782e4749370cc852df0cffc38248bb22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, франция, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), российская академия наук, мирный план сша по украине
В мире, Великобритания, Франция, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Российская академия наук, Мирный план США по Украине
Эксперт рассказала о случаях нарушения Лондоном и Парижем условий ДНЯО

Ромашкина: Британия и Франция помогали другим странам в создании ядерного оружия

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Несмотря на подписание Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Великобритания и Франция неоднократно оказывали помощь другим странам в создании ядерного оружия, заявила РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук РФ, старший научный сотрудник отдела разоружения и урегулирования конфликтов Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Киев - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Лондон и Париж грубо нарушат ДНЯО, если передадут его Киеву, заявил эксперт
27 февраля, 21:06
"К сожалению, существуют факты и доказательства того, что Великобритания и Франция неоднократно помогали другим странам в создании ядерного оружия до и после подписания Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказала Ромашкина.
По словам эксперта, Франция помогала Израилю, а Великобритания помогала Индии и Пакистану в создании ядерного оружия. Но в отличие от того случая, о котором предупреждает СВР, это была помощь в проведении исследований и испытаний, в передаче технологий и в строительстве ядерных реакторов.
Финский флаг на судне близ Нуука, Гренландия - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
СМИ: Финляндия намерена снять ограничение в отношении ядерного оружия
Вчера, 03:40
 
В миреВеликобританияФранцияРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Российская академия наукМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала