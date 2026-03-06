Эксперт рассказала о случаях нарушения Лондоном и Парижем условий ДНЯО

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Несмотря на подписание Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Великобритания и Франция неоднократно оказывали помощь другим странам в создании ядерного оружия, заявила РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук РФ, старший научный сотрудник отдела разоружения и урегулирования конфликтов Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.

"К сожалению, существуют факты и доказательства того, что Великобритания и Франция неоднократно помогали другим странам в создании ядерного оружия до и после подписания Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказала Ромашкина.