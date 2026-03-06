Энергетические провалы будут преследовать фон дер Ляйен, заявил Дмитриев

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ошибки в сфере энергетики будут преследовать главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Так глава РФПИ прокомментировал публикацию о том, что фон дер Ляйен на экстренном заседании еврокомиссаров в пятницу "попыталась заручиться поддержкой своей энергетической стратегии", предусматривающей замену импортных нефти и газа на собственную экологически чистую энергию.
Ранее в пятницу мировые цены на нефть поднимались на 11-14%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца сентября 2023 года превысила 94 доллара.
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в понедельник. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% - до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник цены максимально поднимались на 45% и впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров.
Ценовой скачок в понедельник начался после заявления госкомпании QatarEnergy о прекращении производства сжиженного природного газа (СПГ) на всех предприятиях из-за атак беспилотников. По данным Форума стран-экспортеров газа, Катар входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров сжиженного газа в мире.
