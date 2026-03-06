Рейтинг@Mail.ru
Энергетические провалы будут преследовать фон дер Ляйен, заявил Дмитриев - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:19 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/dmitriev-2079147119.html
Энергетические провалы будут преследовать фон дер Ляйен, заявил Дмитриев
Энергетические провалы будут преследовать фон дер Ляйен, заявил Дмитриев - РИА Новости, 06.03.2026
Энергетические провалы будут преследовать фон дер Ляйен, заявил Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T23:19:00+03:00
2026-03-06T23:19:00+03:00
экономика
россия
катар
кирилл дмитриев
урсула фон дер ляйен
российский фонд прямых инвестиций
brent
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_298:475:3057:2027_1920x0_80_0_0_0c2bf4e4a3c07ba7ad5beed133a569f2.jpg
https://ria.ru/20260305/dmitriev-2078866943.html
https://ria.ru/20260302/dmitriev-2077937245.html
россия
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0c2599422fa7e733d983ea0a902a6736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, катар, кирилл дмитриев, урсула фон дер ляйен, российский фонд прямых инвестиций, brent
Экономика, Россия, Катар, Кирилл Дмитриев, Урсула фон дер Ляйен, Российский фонд прямых инвестиций, Brent
Энергетические провалы будут преследовать фон дер Ляйен, заявил Дмитриев

Дмитриев: ошибки фон дер Ляйен в сфере энергетике будут преследовать ее и в мире

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ошибки в сфере энергетики будут преследовать главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.
«

"Урсула никогда не признает ошибок и, как и следовало ожидать, полностью отрицает свои провалы в энергетической сфере. Эти провалы и это отрицание будут преследовать ее в мире, где цена на нефть превышает 100 долларов", - написал Дмитриев в соцсети X.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Дмитриев назвал причину коллапса в ЕС
5 марта, 21:51
Так глава РФПИ прокомментировал публикацию о том, что фон дер Ляйен на экстренном заседании еврокомиссаров в пятницу "попыталась заручиться поддержкой своей энергетической стратегии", предусматривающей замену импортных нефти и газа на собственную экологически чистую энергию.
Ранее в пятницу мировые цены на нефть поднимались на 11-14%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца сентября 2023 года превысила 94 доллара.
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в понедельник. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% - до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник цены максимально поднимались на 45% и впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров.
Ценовой скачок в понедельник начался после заявления госкомпании QatarEnergy о прекращении производства сжиженного природного газа (СПГ) на всех предприятиях из-за атак беспилотников. По данным Форума стран-экспортеров газа, Катар входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров сжиженного газа в мире.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Дмитриев оценил рост цен на газ для европейцев
2 марта, 16:30
 
ЭкономикаРоссияКатарКирилл ДмитриевУрсула фон дер ЛяйенРоссийский фонд прямых инвестицийBrent
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала