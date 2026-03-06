Рейтинг@Mail.ru
"Пляшут под дуду": Дегтярев высказался о бойкоте открытия Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 06.03.2026 (обновлено: 13:43 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/degtyarev-2078987576.html
"Пляшут под дуду": Дегтярев высказался о бойкоте открытия Паралимпиады
"Пляшут под дуду": Дегтярев высказался о бойкоте открытия Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
"Пляшут под дуду": Дегтярев высказался о бойкоте открытия Паралимпиады
Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что европейские страны, собирающиеся бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T13:26:00+03:00
2026-03-06T13:43:00+03:00
спорт
италия
россия
украина
михаил дегтярев
крэйг спенс
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010282105_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_2007c21b7bcc4d267c1ad075b89b695e.jpg
https://ria.ru/20260306/smartfony-2078987328.html
италия
россия
украина
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010282105_50:0:1269:914_1920x0_80_0_0_3db8a7beb49d2ea4acf9f64b9cf13aed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, россия, украина, михаил дегтярев, крэйг спенс, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, Италия, Россия, Украина, Михаил Дегтярев, Крэйг Спенс, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
"Пляшут под дуду": Дегтярев высказался о бойкоте открытия Паралимпиады

Дегтярев: бойкотирующие открытие Паралимпиады страны пляшут под дуду Украины

© Фото : Министерство спортаМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : Министерство спорта
Михаил Дегтярев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что европейские страны, собирающиеся бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады в Италии, слепо подчиняются правилам политического шоу Украины.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее Паралимпийские комитеты Чехии, Финляндии, Нидерландов и Германии сообщили, что их сборные также пропустят церемонию открытия Паралимпиады в Италии. Как сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (IPC) Крэйг Спенс сообщил, что немецкие спортсмены не примут участия в открытии Игр из-за раннего начала соревнований на следующий день.
"Кто-то говорит, что чиновники из той или иной страны не придут на церемонию открытия. Кто-то говорит, что они будут задействованы в других городах Италии, готовятся к соревнованиям. Третьи - по графику еще не прибудут в Италию. Из всего это делается какое-то шоу. Получается, что некоторые европейские стороны просто пляшут под дуду Украины", - заявил Дегтярев в эфире телеканала "Россия 24".
В сентябре 2025 года IPC полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Шесть российских параатлетов выступят на Паралимпиаде в Италии с флагом и гимном, она пройдет с 6 по 15 марта.
"Впервые за 12 лет под флагом пройдут наши параатлеты. И в случае победы будет подниматься триколор в Милане и в Кортине и звучать российский гимн. Победа однозначная. Победа, кстати, достигнута демократическим путем на конгрессе Международного паралимпийского комитета. И она никак не может в принципе быть оспорена, потому что это мировое большинство", - добавил Дегтярев.
Флаг Паралимпийского комитета России (ПКР) - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Российским паралимпийцам отказали в выдаче смартфонов на Играх в Италии
Вчера, 13:25
 
СпортИталияРоссияУкраинаМихаил ДегтяревКрэйг СпенсПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Авангард
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Лион
    Ланс
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала