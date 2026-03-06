"Пляшут под дуду": Дегтярев высказался о бойкоте открытия Паралимпиады

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что европейские страны, собирающиеся бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады в Италии, слепо подчиняются правилам политического шоу Украины.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее Паралимпийские комитеты Чехии, Финляндии, Нидерландов и Германии сообщили, что их сборные также пропустят церемонию открытия Паралимпиады в Италии. Как сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (IPC) Крэйг Спенс сообщил, что немецкие спортсмены не примут участия в открытии Игр из-за раннего начала соревнований на следующий день.
"Кто-то говорит, что чиновники из той или иной страны не придут на церемонию открытия. Кто-то говорит, что они будут задействованы в других городах Италии, готовятся к соревнованиям. Третьи - по графику еще не прибудут в Италию. Из всего это делается какое-то шоу. Получается, что некоторые европейские стороны просто пляшут под дуду Украины", - заявил Дегтярев в эфире телеканала "Россия 24".
В сентябре 2025 года IPC полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Шесть российских параатлетов выступят на Паралимпиаде в Италии с флагом и гимном, она пройдет с 6 по 15 марта.
"Впервые за 12 лет под флагом пройдут наши параатлеты. И в случае победы будет подниматься триколор в Милане и в Кортине и звучать российский гимн. Победа однозначная. Победа, кстати, достигнута демократическим путем на конгрессе Международного паралимпийского комитета. И она никак не может в принципе быть оспорена, потому что это мировое большинство", - добавил Дегтярев.