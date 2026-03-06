"Чудом удалось избежать жертв": Буянова рассказала об обвале крыши катка

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Тренер по фигурному катанию Елена Буянова в разговоре с РИА Новости подтвердила, что крыша московского катка ЦСКА обвалилась.
Ранее РИА Новости стало известно, что крыша катка ЦСКА на Ленинградском проспекте, на котором проводят тренировки фигуристы, обвалилась. Отмечается, что инцидент произошел 20 февраля. Крыша катка рухнула в полночь.
"Да, действительно, случилась такая ситуация. Чудом удалось избежать жертв. Мы в большом шоке сейчас. Как нам сообщило руководство, пока ожидаются результаты экспертизы. После этого станет ясно, что будет с катком. Мы надеемся, что он будет восстановлен. Это каток с большой историей, здесь выросли олимпийские чемпионы, чемпионы Европы и мира. Хотелось бы, что он был сохранен", - сказала Буянова.
На катке ЦСКА тренировались многие фигуристы, среди которых первая в истории России и СССР олимпийская чемпионка в личном турнире женского одиночного катания Аделина Сотникова, четырехкратный чемпион России Максим Ковтун, двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова и другие. В настоящее время на нем занимаются фигуристы тренерских групп Буяновой, Екатерины Моисеевой и других.