"Чудом удалось избежать жертв": Буянова рассказала об обвале крыши катка

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Тренер по фигурному катанию Елена Буянова в разговоре с РИА Новости подтвердила, что крыша московского катка ЦСКА обвалилась.

Ранее РИА Новости стало известно, что крыша катка ЦСКА на Ленинградском проспекте, на котором проводят тренировки фигуристы, обвалилась. Отмечается, что инцидент произошел 20 февраля. Крыша катка рухнула в полночь.