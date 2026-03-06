Минобороны ОАЭ сообщило о количестве пострадавших от ударов ракет и БПЛА

ДОХА, 6 мар - РИА Новости. Минобороны ОАЭ сообщило, что с 28 февраля от последствий ударов ракет и беспилотников погибли трое и пострадали 112 человек, граждан РФ среди них нет.
"В результате атак погибли три человека - граждане Пакистана, Непала и Бангладеш. 112 человек получили легкие травмы, среди них граждане ОАЭ, Египта, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, а также Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Коморских островов и Турции", - говорится в заявлении эмиратского оборонного ведомства.
Информация о пострадавших россиянах отсутствует.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
