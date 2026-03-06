Рейтинг@Mail.ru
Минобороны ОАЭ сообщило о количестве пострадавших от ударов ракет и БПЛА
15:54 06.03.2026
Минобороны ОАЭ сообщило о количестве пострадавших от ударов ракет и БПЛА
Минобороны ОАЭ сообщило, что с 28 февраля от последствий ударов ракет и беспилотников погибли трое и пострадали 112 человек, граждан РФ среди них нет.
в мире
иран
оаэ
пакистан
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, оаэ, пакистан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, ОАЭ, Пакистан, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг ОАЭ в Абу-Даби
Флаг ОАЭ в Абу-Даби. Архивное фото
ДОХА, 6 мар - РИА Новости. Минобороны ОАЭ сообщило, что с 28 февраля от последствий ударов ракет и беспилотников погибли трое и пострадали 112 человек, граждан РФ среди них нет.
"В результате атак погибли три человека - граждане Пакистана, Непала и Бангладеш. 112 человек получили легкие травмы, среди них граждане ОАЭ, Египта, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, а также Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Коморских островов и Турции", - говорится в заявлении эмиратского оборонного ведомства.
Информация о пострадавших россиянах отсутствует.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
ЗРК Пэтриот - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Минобороны ОАЭ заявило об уничтожении 132 ракет из Ирана
1 марта, 01:07
 
В миреИранОАЭПакистанВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
