Над Воронежской областью сбили семь беспилотников
Над Воронежской областью сбили семь беспилотников
Семь беспилотников уничтожены в небе над Воронежской областью, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T07:25:00+03:00
2026-03-06T07:25:00+03:00
2026-03-06T08:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
воронежская область
Над Воронежской областью сбили семь беспилотников
