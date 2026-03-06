Беглов встретился с матерями погибших участников СВО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии Международного женского дня встретился с матерями и вдовами погибших участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

На встрече обсуждалась работа социальных кураторов, волонтерство и сохранение памяти об участниках СВО.

"Город благодарен всем вам, что даже после потери родных и близких вы продолжаете заниматься общественной работой, воспитывать подрастающее поколение, помогать ребятам, которые возвращаются с фронта. Это очень важно. С ними нужно заниматься. Их нужно вылечить, обеспечить всем необходимым, а самое главное – психологически отогреть. Вы делаете это", – сказал Беглов.

Он отметил, что многие жены и матери участников СВО сами становятся социальными кураторами, работают в социальной сфере, поддерживают семьи бойцов, участвуют в волонтерских проектах.

Участницы встречи отметили эффективность созданной в Петербурге системы поддержки участников СВО и членов их семей. Они поблагодарили губернатора за организацию работы социальных кураторов, которые максимально быстро помогают решить проблемы. Большую помощь оказывает филиал Фонда "Защитники Отечества", где поддержку предоставляют по принципу "одного окна".

"Вы нас защищаете, вы с нами вместе, и это сильно облегчает жизнь. Мы понимаем, что мы здесь под защитой. И наши ребята это понимают. Они сражаются, но они спокойны за нас. Они знают, что нам в любую минуту помогут, что бы ни случилось. Когда люди со всех сторон стараются поддержать, когда каждый действительно переживает, пытается помочь, – это очень важно. Ты понимаешь, что в любой беде ты не один. А значит, все будет хорошо", – сказала мать Героя Российской Федерации Александра Жихарева Елена Жихарева.

"Хочу сказать, что все меры поддержки, которые есть в городе, работают. Мгновенно решаются все вопросы. Много благодарностей, потому что все эти меры направлены на семьи участников СВО, это не дает нам оставаться одинокими. Мы чувствуем поддержку от города", - отметила вдова участника СВО, социальный куратор Анастасия Иванова.

В Петербурге бережно хранят память о погибших на СВО. Имя Александра Жихарева присвоено петербургскому лицею №369. Недавно на здании школы №542 была открыта памятная доска в честь Зумура Адилова. Кавалер ордена Мужества, он погиб, прикрывая отход своих бойцов. Посмертно был награжден вторым орденом Мужества. В феврале мемориальная доска первому командиру Ленинградского полка полковнику Евгению Вашунину была открыта в школе №16. Он посмертно награжден орденом Мужества, его имя будет увековечено в названии школы. В прошлом году безымянному парку, расположенному за Пискаревским мемориальным кладбищем, было присвоено наименование "Парк Героев СВО".