https://ria.ru/20260306/azerbajdzhan-2079149122.html
В Баку заявили, что КСИР готовил покушение на общественного деятеля страны
В Баку заявили, что КСИР готовил покушение на общественного деятеля страны - РИА Новости, 06.03.2026
В Баку заявили, что КСИР готовил покушение на общественного деятеля страны
Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана утверждает, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) готовил план покушения на одного из... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T23:32:00+03:00
2026-03-06T23:32:00+03:00
2026-03-06T23:32:00+03:00
в мире
азербайджан
иран
баку
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95385/60/953856009_0:120:2300:1414_1920x0_80_0_0_720deaae078aaf18dc6ca9b4aedad4e5.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2079137823.html
азербайджан
иран
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95385/60/953856009_128:0:2172:1533_1920x0_80_0_0_a63df670cf564713676567c500362c26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, иран, баку
В мире, Азербайджан, Иран, Баку
В Баку заявили, что КСИР готовил покушение на общественного деятеля страны
В Баку заявили, что КСИР готовил план покушения на общественного деятеля страны
БАКУ, 6 мар – РИА Новости. Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана утверждает, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) готовил план покушения на одного из общественных деятелей в стране.
СГБ ранее заявила о предотвращении попытки совершения террористических и диверсионных актов, планировавшихся, по ее утверждению, КСИР.
«
"В ходе расследования установлено, что КСИР готовил план покушения на одного из общественных деятелей в Азербайджане. Для этого местным лицам были даны указания провести фото- и видеосъемку места работы предполагаемой цели, а также приобрести оружие и транспортное средство", - следует из видеоматериала СГБ Азербайджана, распространенном гостелеканалом АзТВ.
По данным службы, двое граждан Ирана
якобы вступили в преступную связь с гражданином Азербайджана и организовали незаконное перемещение на территорию страны взрывных устройств. Когда происходили данные события, не уточняется.
По информации ведомства, двое граждан Азербайджана привлечены к уголовной ответственности за подготовку покушения на общественного деятеля, а еще один - по статье о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Они арестованы.