Рейтинг@Mail.ru
В Баку заявили, что КСИР готовил покушение на общественного деятеля страны - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:32 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/azerbajdzhan-2079149122.html
В Баку заявили, что КСИР готовил покушение на общественного деятеля страны
В Баку заявили, что КСИР готовил покушение на общественного деятеля страны - РИА Новости, 06.03.2026
В Баку заявили, что КСИР готовил покушение на общественного деятеля страны
Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана утверждает, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) готовил план покушения на одного из... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T23:32:00+03:00
2026-03-06T23:32:00+03:00
в мире
азербайджан
иран
баку
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95385/60/953856009_0:120:2300:1414_1920x0_80_0_0_720deaae078aaf18dc6ca9b4aedad4e5.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2079137823.html
азербайджан
иран
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95385/60/953856009_128:0:2172:1533_1920x0_80_0_0_a63df670cf564713676567c500362c26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, иран, баку
В мире, Азербайджан, Иран, Баку
В Баку заявили, что КСИР готовил покушение на общественного деятеля страны

В Баку заявили, что КСИР готовил план покушения на общественного деятеля страны

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Азербайджана
Флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 6 мар – РИА Новости. Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана утверждает, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) готовил план покушения на одного из общественных деятелей в стране.
СГБ ранее заявила о предотвращении попытки совершения террористических и диверсионных актов, планировавшихся, по ее утверждению, КСИР.
«

"В ходе расследования установлено, что КСИР готовил план покушения на одного из общественных деятелей в Азербайджане. Для этого местным лицам были даны указания провести фото- и видеосъемку места работы предполагаемой цели, а также приобрести оружие и транспортное средство", - следует из видеоматериала СГБ Азербайджана, распространенном гостелеканалом АзТВ.

По данным службы, двое граждан Ирана якобы вступили в преступную связь с гражданином Азербайджана и организовали незаконное перемещение на территорию страны взрывных устройств. Когда происходили данные события, не уточняется.
По информации ведомства, двое граждан Азербайджана привлечены к уголовной ответственности за подготовку покушения на общественного деятеля, а еще один - по статье о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Они арестованы.
Служебный автомобиль правоохранительных органов Азербайджана - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В Баку задержали восемь граждан Азербайджана за работу в интересах КСИР
Вчера, 22:01
 
В миреАзербайджанИранБаку
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала