КИШИНЕВ, 6 мар — РИА Новости. Авторы нового учебника по истории Молдавии для учащихся девятых классов, который изучило РИА Новости, утверждают, что республика в 1944 году была не освобождена Красной армией от фашизма, а якобы "оккупирована советскими войсками".

Ранее молдавская общественность выразила возмущение в связи тем, что в молдавских учебниках для 12-х классов "История румын" присутствует героизация нацизма. Еврейская община Молдавии настаивала на изъятии учебников и даже готова была профинансировать их переиздание, но министерство образования страны от этого отказалось. Теперь проблема выявлена не только в учебнике для выпускных классов, но и в учебниках для девятиклассников.

В молдавском учебнике по новейшей истории утверждается, что единственной целью вступления Румынии во Вторую Мировую войну якобы было стремление "вызволить" территорию Молдавии из "советской оккупации". Авторы настаивают, что в 1944 году Бессарабия была якобы вновь "оккупирована" советскими войсками.

Более того, в учебнике присутствуют рассуждения о том, что якобы именно присутствие Красной армии на территории Румынии в 1944-1945 годах привело к смене политического режима страны.

Надо учесть, что до этого значительную роль в политике Румынии играл нацистский диктатор Ион Антонеску, представленный молдавскими историками "умелым администратором", который якобы развивал территорию Бессарабии

В 2023 году министерство образования Молдавии представило новую программу, направленную на "десоветизацию" образования. Однако эксперты отмечают, что такие шаги приводят к искажению исторической правды и разжиганию межнациональной розни.

Споры вокруг преподавания истории в школах Молдавии возникают регулярно с момента обретения страной независимости в 1991 году. Особую дискуссию вызывает вопрос освещения советского периода в учебной литературе.