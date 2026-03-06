Суд арестовал совладельца "ББР банка"

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Суд в Москве санкционировал арест совладельца "ББР банка" Дмитрия Гордовича по делу о легализации доходов, полученных преступным путем, следует из данных суда, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

« "Ходатайство об избрании Гордовичу меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено", - говорится в материалах.

Уточняется, что Гордовичу вменяется два эпизода легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, организованной группой и в особо крупном размере (пункты "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ ). Санкции этих статей предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда, Гордович заключен под стражу до 4 мая, следствие ему предъявило обвинение.

"Коммерсант" со ссылкой на данные следствия уточняет, что дело Гордовича связано с растратой бюджетных средств на сумму около 2 миллиардов рублей.

В пресс-службе "ББР банка" в июле 2025 года сообщили РИА Новости, что в отделении банка в Санкт-Петербурге было временно приостановлено обслуживание в связи с обысками правоохранительных органов. В банке тогда заверили, что эти мероприятия не имеют отношения к деятельности кредитной организации, а касаются одного из клиентов.