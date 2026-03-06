https://ria.ru/20260306/arest-2079046711.html
Суд арестовал совладельца "ББР банка"
Суд арестовал совладельца "ББР банка" - РИА Новости, 06.03.2026
Суд арестовал совладельца "ББР банка"
Суд в Москве санкционировал арест совладельца "ББР банка" Дмитрия Гордовича по делу о легализации доходов, полученных преступным путем, следует из данных суда,... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T15:37:00+03:00
2026-03-06T15:37:00+03:00
2026-03-06T15:37:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
https://ria.ru/20250723/bank-2030968738.html
https://ria.ru/20251211/yakubovskiy-2061454374.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
Суд арестовал совладельца "ББР банка"
РИА Новости: совладелец ББР банка Гордович арестован по делу об отмывании денег
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Суд в Москве санкционировал арест совладельца "ББР банка" Дмитрия Гордовича по делу о легализации доходов, полученных преступным путем, следует из данных суда, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
«
"Ходатайство об избрании Гордовичу меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено", - говорится в материалах.
Уточняется, что Гордовичу вменяется два эпизода легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, организованной группой и в особо крупном размере (пункты "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ
). Санкции этих статей предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда, Гордович заключен под стражу до 4 мая, следствие ему предъявило обвинение.
"Коммерсант" со ссылкой на данные следствия уточняет, что дело Гордовича связано с растратой бюджетных средств на сумму около 2 миллиардов рублей.
В пресс-службе "ББР банка" в июле 2025 года сообщили РИА Новости, что в отделении банка в Санкт-Петербурге
было временно приостановлено обслуживание в связи с обысками правоохранительных органов. В банке тогда заверили, что эти мероприятия не имеют отношения к деятельности кредитной организации, а касаются одного из клиентов.
"ББР банк" - это средний по размерам российский банк, основан в 1994 году.