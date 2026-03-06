Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутата гордумы Ижевска арестовали по обвинению в захвате власти
10:26 06.03.2026 (обновлено: 10:43 06.03.2026)
Экс-депутата гордумы Ижевска арестовали по обвинению в захвате власти
Экс-депутата гордумы Ижевска арестовали по обвинению в захвате власти
Бывший депутат гордумы Ижевска Андрей Едигарев арестован по обвинению в насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, сообщили РИА... РИА Новости, 06.03.2026
Экс-депутата гордумы Ижевска арестовали по обвинению в захвате власти

© Фото : соцсетиАндрей Едигарев
Андрей Едигарев - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : соцсети
Андрей Едигарев. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Бывший депутат гордумы Ижевска Андрей Едигарев арестован по обвинению в насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Пятого марта в совершении преступлений по статье 278 УК РФ (Насильственный захват власти) и статье 205.4 УК РФ (Организация террористического сообщества и участие в нем) предъявлено обвинение бывшему депутату городской думы Ижевска Андрею Едигареву", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что бывший депутат в 2022-2023 годах участвовал в работе признанного в РФ террористическим "Съезда народных депутатов"* иноагента Ильи Пономарева**. Лефортовский суд Москвы арестовал фигуранта до мая.
По словам собеседника агентства, в мае 2023 года Едигарев был осужден на три года за публичные призывы к терроризму и отбывал наказание в Свердловской области.
* Террористическая организация, запрещенная в России
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
СК возбудил дело против бывшего первого замминистра обороны Цаликова
5 марта, 15:59
