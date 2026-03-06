https://ria.ru/20260306/arest-2078936688.html
Экс-депутата гордумы Ижевска арестовали по обвинению в захвате власти
Экс-депутата гордумы Ижевска арестовали по обвинению в захвате власти - РИА Новости, 06.03.2026
Экс-депутата гордумы Ижевска арестовали по обвинению в захвате власти
Бывший депутат гордумы Ижевска Андрей Едигарев арестован по обвинению в насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, сообщили РИА... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T10:26:00+03:00
2026-03-06T10:26:00+03:00
2026-03-06T10:43:00+03:00
происшествия
ижевск
россия
москва
илья пономарев
происшествия, ижевск, россия, москва, илья пономарев
Происшествия, Ижевск, Россия, Москва, Илья Пономарев
Экс-депутата гордумы Ижевска арестовали по обвинению в захвате власти
РИА Новости: экс-депутата гордумы Ижевска обвинили в захвате власти и арестовали