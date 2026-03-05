https://ria.ru/20260305/zapad-2078856761.html
Запад преимущественно наблюдает за эскалацией вокруг Ирана, заявил Эрдоган
Запад преимущественно наблюдает за эскалацией вокруг Ирана, заявил Эрдоган
Западный мир занимает преимущественно наблюдательную позицию на фоне эскалации вокруг Ирана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 05.03.2026
Запад преимущественно наблюдает за эскалацией вокруг Ирана, заявил Эрдоган
