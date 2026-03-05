Рейтинг@Mail.ru
Запад преимущественно наблюдает за эскалацией вокруг Ирана, заявил Эрдоган - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/zapad-2078856761.html
Запад преимущественно наблюдает за эскалацией вокруг Ирана, заявил Эрдоган
Запад преимущественно наблюдает за эскалацией вокруг Ирана, заявил Эрдоган - РИА Новости, 05.03.2026
Запад преимущественно наблюдает за эскалацией вокруг Ирана, заявил Эрдоган
Западный мир занимает преимущественно наблюдательную позицию на фоне эскалации вокруг Ирана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T20:33:00+03:00
2026-03-05T20:33:00+03:00
в мире
иран
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057612189_0:657:1390:1439_1920x0_80_0_0_41864d4c90ea6a71603f1c528873e834.jpg
https://ria.ru/20260305/arakchi-2078856228.html
иран
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057612189_0:527:1390:1570_1920x0_80_0_0_67cb47bd1330e0708f555ae3821fed74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Военная операция США и Израиля против Ирана
Запад преимущественно наблюдает за эскалацией вокруг Ирана, заявил Эрдоган

Эрдоган: Запад придерживается наблюдательной позиции из-за ситуации вокруг Ирана

© Фото : Администрация президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : Администрация президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 5 мар — РИА Новости. Западный мир занимает преимущественно наблюдательную позицию на фоне эскалации вокруг Ирана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Наш мир переживает беспрецедентные дни в новейшей истории. Каждый день добавляются новые войны и горячие конфликты. Международное сообщество, в первую очередь западный мир, ограничивается лишь наблюдением за происходящим", — сказал он, выступая в четверг в Анкаре.
По словам турецкого лидера, удары по Ирану привели к резкому росту напряженности на Ближнем Востоке.
"Воздушные удары по нашему соседу Ирану довели напряженность в регионе до устрашающих масштабов. Сотни мирных жителей, в том числе невинные дети, погибли", — заявил Эрдоган.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Изначальный план США в Иране провалился, и дальше будет хуже, заявил Аракчи
Вчера, 20:27
 
В миреИранТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала