Вяльбе ответила на вопрос об объединении лыжных федераций

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Объединение лыжных федераций не вызывает беспокойства, сказала РИА Новости президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта России Михаил Дегтярев заявил порталу "Чемпионат" об актуальности объединения всех лыжных федераций страны в единую структуру, назвав это решение напрашивающимся и необходимым.

"Ничего не вызывает беспокойства. Я уверена, что все будет хорошо!" - сказала Вяльбе, отвечая на вопрос об опасениях в связи с предстоящим объединением федераций.