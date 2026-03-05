Рейтинг@Mail.ru
Вяльбе ответила на вопрос об объединении лыжных федераций
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
09:52 05.03.2026 (обновлено: 10:41 05.03.2026)
Вяльбе ответила на вопрос об объединении лыжных федераций
лыжные гонки, россия, елена вяльбе, михаил дегтярев, федерация лыжных гонок россии (флгр), олимпийский комитет россии (окр)
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Объединение лыжных федераций не вызывает беспокойства, сказала РИА Новости президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта России Михаил Дегтярев заявил порталу "Чемпионат" об актуальности объединения всех лыжных федераций страны в единую структуру, назвав это решение напрашивающимся и необходимым.
"Ничего не вызывает беспокойства. Я уверена, что все будет хорошо!" - сказала Вяльбе, отвечая на вопрос об опасениях в связи с предстоящим объединением федераций.
Ранее в летних видах спорта ряд гимнастических федераций были объединены в единую Федерацию гимнастики России, федерации по водным видам спорта - в Федерацию водных видов спорта России, а слияние федерации гребли на байдарках и каноэ с федерацией гребного слалома привело к созданию Федерации каноэ России.
Лыжные гонкиСпортРоссияЕлена ВяльбеМихаил ДегтяревФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
