Вяльбе ответила на вопрос об объединении лыжных федераций
Вяльбе ответила на вопрос об объединении лыжных федераций
Объединение лыжных федераций не вызывает беспокойства, сказала РИА Новости президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T09:52:00+03:00
2026-03-05T09:52:00+03:00
2026-03-05T10:41:00+03:00
россия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Объединение лыжных федераций не вызывает беспокойства, сказала РИА Новости президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта России Михаил Дегтярев заявил порталу "Чемпионат" об актуальности объединения всех лыжных федераций страны в единую структуру, назвав это решение напрашивающимся и необходимым.
"Ничего не вызывает беспокойства. Я уверена, что все будет хорошо!" - сказала Вяльбе, отвечая на вопрос об опасениях в связи с предстоящим объединением федераций.
Ранее в летних видах спорта ряд гимнастических федераций были объединены в единую Федерацию гимнастики России, федерации по водным видам спорта - в Федерацию водных видов спорта России, а слияние федерации гребли на байдарках и каноэ с федерацией гребного слалома привело к созданию Федерации каноэ России.