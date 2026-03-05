Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили дроном по пикапу с сослуживцами под Красноармейском - РИА Новости, 05.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
08:09 05.03.2026 (обновлено: 08:26 05.03.2026)
ВСУ ударили дроном по пикапу с сослуживцами под Красноармейском
ВСУ ударили дроном по пикапу с сослуживцами под Красноармейском
Украинский расчет БПЛА уничтожил пикап с ранеными сослуживцами, которых эвакуировали с линии боевого соприкосновения на красноармейском направлении, сообщил РИА РИА Новости, 05.03.2026
ВСУ ударили дроном по пикапу с сослуживцами под Красноармейском

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский военный во время запуска беспилотника
Украинский военный во время запуска беспилотника. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинский расчет БПЛА уничтожил пикап с ранеными сослуживцами, которых эвакуировали с линии боевого соприкосновения на красноармейском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Украинские дроноводы уничтожили собственный пикап... На борту находились раненые украинские боевики, которых сослуживцы эвакуировали с линии боевого соприкосновения", - рассказал Марочко.
Он отметил, что уничтожение пикапа на красноармейском направлении зафиксировали российские расчеты БПЛА, проводившие разведку в данном районе. На пикапе были нанесены опознавательные знаки украинской стороны и ошибку оператора ВСУ можно исключить, добавил эксперт.
Красноармейск был освобожден в декабре 2025 года силами российских войск группировки "Центр".
ВС России перерезают главную артерию снабжения ВСУ в Константиновке
