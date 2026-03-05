Рейтинг@Mail.ru
Иран сбил еще три беспилотника, запущенных США и Израилем, заявил КСИР
17:09 05.03.2026
Иран сбил еще три беспилотника, запущенных США и Израилем, заявил КСИР
Иран сбил еще три беспилотника, запущенных США и Израилем, заявил КСИР
Иранские военные сбили еще три беспилотника в различных частях страны в ходе конфликта с США и Израилем, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T17:09:00+03:00
2026-03-05T17:09:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
корпус стражей исламской революции
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, израиль, корпус стражей исламской революции, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Корпус стражей исламской революции, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран сбил еще три беспилотника, запущенных США и Израилем, заявил КСИР

КСИР: Иран сбил еще три беспилотника в ходе конфликта с США и Израилем

Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 мар - РИА Новости. Иранские военные сбили еще три беспилотника в различных частях страны в ходе конфликта с США и Израилем, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана.
"Сегодня к настоящему моменту новыми комплексами противовоздушной оборон КСИР были перехвачены и сбиты три передовых беспилотника Hermes и один MQ-9 в западной, юго-западной и южной части Ирана", - говорится в заявлении пресс-службы КСИР, которое приводит гостелерадио Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ормузский пролив
Суда США, Израиля и ЕС не пропустят через Ормузский пролив, заявил КСИР
