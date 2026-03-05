https://ria.ru/20260305/voennye-2078811160.html
Иран сбил еще три беспилотника, запущенных США и Израилем, заявил КСИР
Иран сбил еще три беспилотника, запущенных США и Израилем, заявил КСИР - РИА Новости, 05.03.2026
Иран сбил еще три беспилотника, запущенных США и Израилем, заявил КСИР
Иранские военные сбили еще три беспилотника в различных частях страны в ходе конфликта с США и Израилем, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T17:09:00+03:00
2026-03-05T17:09:00+03:00
2026-03-05T17:09:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
корпус стражей исламской революции
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078674032_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_35e6ffb02e7d469a5f341872598cd179.jpg
https://ria.ru/20260305/ksir-2078666298.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078674032_42:0:953:683_1920x0_80_0_0_1be3b2818917b11c8606f350c6fd56f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, корпус стражей исламской революции, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Корпус стражей исламской революции, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран сбил еще три беспилотника, запущенных США и Израилем, заявил КСИР
КСИР: Иран сбил еще три беспилотника в ходе конфликта с США и Израилем