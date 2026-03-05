https://ria.ru/20260305/valieva-2078748695.html
Валиева выступила перед матчем "Шанхайские драконы" - "Сибирь" в Шанхае
ШАНХАЙ, 5 мар - РИА Новости. Фигуристка Камила Валиева выступила в предматчевом шоу в рамках вынесенной встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Шанхайскими драконами" и новосибирской "Сибирью" в Шанхае.
Встреча между командами в рамках KHL World Games пройдет в шанхайском спортивном центре "Восток", двумя днями позднее "Шанхайские драконы" также сыграют против астанинского "Барыса".
Валиевой 19 лет. Она серебряный призер чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница Финала юниорской серии Гран-при ISU (2019/20), победительница двух этапов взрослой серии Гран-при ISU. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.
В конце декабря завершилась четырехлетняя дисквалификация фигуристки за нарушение антидопинговых правил.