Рейтинг@Mail.ru
Валиева выступила перед матчем "Шанхайские драконы" - "Сибирь" в Шанхае - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
14:37 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/valieva-2078748695.html
Валиева выступила перед матчем "Шанхайские драконы" - "Сибирь" в Шанхае
Валиева выступила перед матчем "Шанхайские драконы" - "Сибирь" в Шанхае - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Валиева выступила перед матчем "Шанхайские драконы" - "Сибирь" в Шанхае
Фигуристка Камила Валиева выступила в предматчевом шоу в рамках вынесенной встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T14:37:00+03:00
2026-03-05T14:37:00+03:00
фигурное катание
камила валиева
шанхайские драконы
сибирь
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023194989_119:194:1205:805_1920x0_80_0_0_d8007545faae2db7cb4de9ef2ac41c79.jpg
https://ria.ru/20260305/navka-2078665096.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023194989_142:165:1191:952_1920x0_80_0_0_a08568a39d0996f11289bbe04ea902dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
камила валиева, шанхайские драконы, сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Фигурное катание, Камила Валиева, Шанхайские драконы, Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Валиева выступила перед матчем "Шанхайские драконы" - "Сибирь" в Шанхае

Валиева выступила перед матчем КХЛ "Шанхайские драконы" - "Сибирь" в Шанхае

© Фото : Социальные сети Камилы ВалиевойФигуристка Камила Валиева
Фигуристка Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : Социальные сети Камилы Валиевой
Читать в
MaxДзен
ШАНХАЙ, 5 мар - РИА Новости. Фигуристка Камила Валиева выступила в предматчевом шоу в рамках вынесенной встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Шанхайскими драконами" и новосибирской "Сибирью" в Шанхае.
Встреча между командами в рамках KHL World Games пройдет в шанхайском спортивном центре "Восток", двумя днями позднее "Шанхайские драконы" также сыграют против астанинского "Барыса".
Валиевой 19 лет. Она серебряный призер чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница Финала юниорской серии Гран-при ISU (2019/20), победительница двух этапов взрослой серии Гран-при ISU. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.
В конце декабря завершилась четырехлетняя дисквалификация фигуристки за нарушение антидопинговых правил.
Татьяна Навка - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Статья о Навке стала самой популярной женской биографией "Рувики"
Вчера, 10:12
 
Фигурное катаниеКамила ВалиеваШанхайские драконыСибирьКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Пенальти
    Лион
    Ланс
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала