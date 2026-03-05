https://ria.ru/20260305/vaktsina-2078857331.html
В России идет разработка восьми съедобных вакцин
2026-03-05T20:35:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. В Институте экспериментальной медицины идет работа над созданием порядка восьми съедобных вакцин от различных вирусных и грибковых заболеваний, сообщил заведующий отделом молекулярной микробиологии им. акад. РАН А.А. Тотоляна Александр Суворов.
"На мы создали порядка 8 разных таких пробиотических вариантов, которые могут защищать не только от вирусных заболеваний, но и от различных патогенных бактерий. Одна из таких разработок - комплексная двухкомпонентная вакцина, которая содержит антигены вируса гриппа и пневмококка, который очень часто утяжеляет развитие вирусных заболеваний", - рассказал Суворов
на пресс-конференции.
Он добавил, что разработка такого вида вакцин началась в эпидемию коронавируса.
"Мы готовили вариант противоковидной вакцины при различных вариантах, в частности, штамм "омикрон" у нас тоже есть. У нас есть два варианта вакцины против вируса гриппа, у нас есть вакцина против пневмококка, и вот сейчас разработали три варианта вакцины против стрептококка группы В, который приводит к смерти новорожденных", - уточнил Суворов.
По словам ученого, когда грянула эпидемия COVID-19, в институте сразу же взялись за разработку по созданию мукозальной вакцины на основе пробиотика. "Мы взяли генетическую структуру бактерии, немного эту бактерию изменили, вставив туда фрагмент вируса, а потом стали его изучать. Оказалось, что такой подход очень перспективен, антигены могут сформировать защитные реакции в организме человека, который такой продукт, некоторые его назвали не совсем правильно "пробиотическим кефиром", и будет формировать иммунитет", - уточнил Суворов.