Рейтинг@Mail.ru
В России идет разработка восьми съедобных вакцин - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:35 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/vaktsina-2078857331.html
В России идет разработка восьми съедобных вакцин
В России идет разработка восьми съедобных вакцин - РИА Новости, 05.03.2026
В России идет разработка восьми съедобных вакцин
В Институте экспериментальной медицины идет работа над созданием порядка восьми съедобных вакцин от различных вирусных и грибковых заболеваний, сообщил... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T20:35:00+03:00
2026-03-05T20:35:00+03:00
здоровье - общество
россия
александр суворов (полководец)
российская академия наук
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676796_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c978b52e55e9fe87412bc6fa477ad050.jpg
https://ria.ru/20260305/bessonitsa-2078695149.html
https://ria.ru/20260305/zdorove-2078635177.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676796_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b311f56aeb55f7c0eaeaf188353579c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, александр суворов (полководец), российская академия наук, общество
Здоровье - Общество, Россия, Александр Суворов (полководец), Российская академия наук, Общество
В России идет разработка восьми съедобных вакцин

В Институте экспериментальной медицины РФ идет разработка 8 съедобных вакцин

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медработник с вакциной . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. В Институте экспериментальной медицины идет работа над созданием порядка восьми съедобных вакцин от различных вирусных и грибковых заболеваний, сообщил заведующий отделом молекулярной микробиологии им. акад. РАН А.А. Тотоляна Александр Суворов.
"На мы создали порядка 8 разных таких пробиотических вариантов, которые могут защищать не только от вирусных заболеваний, но и от различных патогенных бактерий. Одна из таких разработок - комплексная двухкомпонентная вакцина, которая содержит антигены вируса гриппа и пневмококка, который очень часто утяжеляет развитие вирусных заболеваний", - рассказал Суворов на пресс-конференции.
Бессоница - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Врач объяснила, почему люди чаще страдают от бессонницы в марте
Вчера, 11:54
Он добавил, что разработка такого вида вакцин началась в эпидемию коронавируса.
"Мы готовили вариант противоковидной вакцины при различных вариантах, в частности, штамм "омикрон" у нас тоже есть. У нас есть два варианта вакцины против вируса гриппа, у нас есть вакцина против пневмококка, и вот сейчас разработали три варианта вакцины против стрептококка группы В, который приводит к смерти новорожденных", - уточнил Суворов.
По словам ученого, когда грянула эпидемия COVID-19, в институте сразу же взялись за разработку по созданию мукозальной вакцины на основе пробиотика. "Мы взяли генетическую структуру бактерии, немного эту бактерию изменили, вставив туда фрагмент вируса, а потом стали его изучать. Оказалось, что такой подход очень перспективен, антигены могут сформировать защитные реакции в организме человека, который такой продукт, некоторые его назвали не совсем правильно "пробиотическим кефиром", и будет формировать иммунитет", - уточнил Суворов.
Градусник в руке - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Врач рассказала, когда повышенная температура нормальна
Вчера, 05:00
 
Здоровье - ОбществоРоссияАлександр Суворов (полководец)Российская академия наукОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала