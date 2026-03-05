https://ria.ru/20260305/turtsija-2078858365.html
Эрдоган заявил, что Турция принимает меры для обеспечения безопасности
Эрдоган заявил, что Турция принимает меры для обеспечения безопасности - РИА Новости, 05.03.2026
Эрдоган заявил, что Турция принимает меры для обеспечения безопасности
Турция принимает все необходимые меры для обеспечения своей безопасности в координации с союзниками на фоне напряженности на Ближнем Востоке, заявил президент... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T20:41:00+03:00
2026-03-05T20:41:00+03:00
2026-03-05T20:41:00+03:00
в мире
турция
иран
ближний восток
реджеп тайип эрдоган
нато
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030831200_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_7353582da86572fd314b3a8f67720ed3.jpg
https://ria.ru/20260305/zapad-2078856761.html
https://ria.ru/20260305/tramp-2078847065.html
турция
иран
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030831200_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_5fb2f8afdad5163b55d0f77f5220eff5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, иран, ближний восток, реджеп тайип эрдоган, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, Иран, Ближний Восток, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эрдоган заявил, что Турция принимает меры для обеспечения безопасности
Эрдоган: Турция принимает меры для безопасности на фоне эскалации вокруг Ирана