Эрдоган заявил, что Турция принимает меры для обеспечения безопасности
20:41 05.03.2026
Эрдоган заявил, что Турция принимает меры для обеспечения безопасности
в мире
турция
иран
ближний восток
реджеп тайип эрдоган
нато
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, турция, иран, ближний восток, реджеп тайип эрдоган, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, Иран, Ближний Восток, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 5 мар - РИА Новости. Турция принимает все необходимые меры для обеспечения своей безопасности в координации с союзниками на фоне напряженности на Ближнем Востоке, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы не допускаем ни малейшей халатности и не проявляем никаких колебаний в вопросах нашей безопасности. В случае возникновения угрозы нашей безопасности мы тщательно принимаем все меры в координации с нашими союзниками", - сказал Эрдоган, выступая в четверг в Анкаре.
По словам турецкого лидера, недавний инцидент с ракетой подтвердил необходимость повышенной бдительности.
"Вчерашний инцидент продемонстрировал нашу чувствительность. Мы выступили с предупреждениями, чтобы подобные инциденты не повторялись", - отметил он.
Эрдоган также подчеркнул, что Турция с самого начала выступает за мир и призывает избегать действий, способных нарушить принципы добрососедства и братства.
Запущенная, предположительно, из Ирана баллистическая ракета была уничтожена в среду в небе над Турцией силами ПРО НАТО. Генсек НАТО ранее заявлял, что альянс подготовился к возможному задействованию статьи 5 договора организации о коллективной обороне в контексте войны против Ирана.
В миреТурцияИранБлижний ВостокРеджеп Тайип ЭрдоганНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
