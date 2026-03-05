https://ria.ru/20260305/turistka-2078788970.html
Россиянка рассказала, как самостоятельно искала пути выезда из ОАЭ
Россиянка рассказала, как самостоятельно искала пути выезда из ОАЭ - РИА Новости, 05.03.2026
Россиянка рассказала, как самостоятельно искала пути выезда из ОАЭ
Российская туристка Марина, прилетевшая из Дубая, рассказала в беседе с РИА Новости, как самостоятельно искала пути выезда из страны, закупив порядка семи... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T16:15:00+03:00
2026-03-05T16:15:00+03:00
2026-03-05T16:15:00+03:00
москва
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078004629_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_5d16d89a928243a4798fec54a591cf18.jpg
https://ria.ru/20260305/turisty-2078774681.html
https://ria.ru/20260305/rossijane-2078767852.html
москва
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078004629_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_221f822328449d12acabeff064c7f1dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана, туризм
Москва, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Туризм
Россиянка рассказала, как самостоятельно искала пути выезда из ОАЭ
РИА Новости: прилетевшая из ОАЭ россиянка рассказала, как искала пути выезда
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российская туристка Марина, прилетевшая из Дубая, рассказала в беседе с РИА Новости, как самостоятельно искала пути выезда из страны, закупив порядка семи билетов в разные направления.
В Москве
утром приземлился самолет с российскими туристами, которые прилетели из ОАЭ
вывозным рейсом.
"У нас было закуплено порядка семи билетов в разные направления, потому что мы как взрослые люди понимали, что ситуация военная, это нормально. Власти делают все возможное, но ответственность, опять же, взрослого человека подготовиться к разному сценарию, а не сидеть и ждать своего одного единственного вылета", - рассказала она.
"Мы взяли порядка семи разных билетов, у нас были билеты и из Омана
, и на Шри-Ланку
, в Индию
, в Москву, в Екатеринбург
. То есть мы понимали, что в какое-то окно мы точно попадем", - добавила она.
Собеседница агентства уточнила, что билеты были возвратные, поэтому в случае отсутствия возможности улететь они оформляли возврат.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.