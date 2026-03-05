Рейтинг@Mail.ru
Россиянка рассказала, как самостоятельно искала пути выезда из ОАЭ
16:15 05.03.2026
Россиянка рассказала, как самостоятельно искала пути выезда из ОАЭ
Россиянка рассказала, как самостоятельно искала пути выезда из ОАЭ

Район Даунтаун Дубай в Дубае
Район Даунтаун Дубай в Дубае. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российская туристка Марина, прилетевшая из Дубая, рассказала в беседе с РИА Новости, как самостоятельно искала пути выезда из страны, закупив порядка семи билетов в разные направления.
В Москве утром приземлился самолет с российскими туристами, которые прилетели из ОАЭ вывозным рейсом.
"У нас было закуплено порядка семи билетов в разные направления, потому что мы как взрослые люди понимали, что ситуация военная, это нормально. Власти делают все возможное, но ответственность, опять же, взрослого человека подготовиться к разному сценарию, а не сидеть и ждать своего одного единственного вылета", - рассказала она.
"Мы взяли порядка семи разных билетов, у нас были билеты и из Омана, и на Шри-Ланку, в Индию, в Москву, в Екатеринбург. То есть мы понимали, что в какое-то окно мы точно попадем", - добавила она.
Собеседница агентства уточнила, что билеты были возвратные, поэтому в случае отсутствия возможности улететь они оформляли возврат.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
